Nowy sondaż po rozłamie w PiS. Kto zyskuje, a kto traci?

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 28,8 proc. badanych – o 2,7 pkt proc. mniej niż w czerwcu. Prawo i Sprawiedliwość ma 19,2 proc., co oznacza spadek o 6,1 pkt proc. W międzyczasie z PiS wyodrębniło się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nowe ugrupowanie uzyskało 4,1 proc. poparcia. Łączny wynik obu partii to 23,3 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej niż wynik PiS w poprzednim pomiarze.

Nowy sondaż. Konfederacja trzecia, Korona Brauna wyraźnie zyskuje

Konfederacja osiąga 11,2 proc. (+0,1 pkt proc.). Za nią jest Korona Grzegorza Brauna z 8,8 proc. (+2,1 pkt proc.). Nową Lewicę popiera 6,8 proc. badanych (−2,1 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie osiągają progu 5 proc.: Razem ma 4,2 proc., Rozwój Plus 4,1 proc., PSL i partie wywodzące się z Polski 2050 po 1,9 proc. Na inne partie w sondażu wskazuje 1,7 proc. ankietowanych.

Kto miałby większość w Sejmie? Symulacja daje 244 mandaty opozycji

Dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego oszacował podział miejsc na podstawie badania: KO – 190 mandatów, Zjednoczona Prawica – 132 (W przekazanych danych PiS i Rozwój Plus występują osobno, lecz symulacja przypisuje 132 mandaty „Zjednoczonej Prawicy” – red.), Konfederacja – 63, Korona Grzegorza Brauna – 49, Lewica – 26.

W tej symulacji ugrupowania obecnej koalicji rządzącej zdobyłyby 216 mandatów, czyli o 15 mniej niż potrzeba do większości. Na opozycję przypadłyby 244 miejsca. To szacunek oparty na sondażu, a nie wynik wyborów.

Szykuje się wysoka frekwencja. Ponad 73 proc. deklaruje udział

Udział w wyborach zapowiada 73,3 proc. ankietowanych: 55,7 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 17,6 proc. „raczej tak”. Odsetek osób bez sprecyzowanego wyboru wzrósł od czerwca o 2,1 pkt proc.

Badanie Research Partner przeprowadzono na panelu Ariadna od 18 do 21 września 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1040 dorosłych osób.

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