Pokazali sondaż przed wyborami w Krakowie. Wyniki dały 123,7 proc.

W niedzielnym wydaniu programu „Śniadanie Rymanowskiego” Polsat News zaprezentował wyniki sondażu przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wskazuje na zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały w pierwszej turze.

Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 39,17 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 23,74 proc. Kandydatkę komitetu Ponad Podziałami popierają Koalicja Obywatelska oraz PSL.

Trzeci był kandydat PiS Michał Drewnicki, którego wskazało 14,74 proc. badanych. Kolejne miejsca zajęli Aleksandra Owca z Partii Razem – 9,75 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 5,64 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 4,03 proc., Jan Hoffman – 2,82 proc. oraz Sławomir Pietrzyk – 0,11 proc.

Sondaż z wynikiem przekraczającym 100 proc.

Uwagę na nietypowy sposób przedstawienia badania zwrócił Marcin Duma, szef konkurencyjnej pracowni IBRiS. Opublikował w serwisie X zrzut ekranu z programu Polsat News.

Na planszy obok wyników wszystkich kandydatów znalazła się informacja, że odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 23,7 proc. uczestników badania. Problem w tym, że wyniki kandydatów sumowały się już do 100 proc. Po dodaniu grupy niezdecydowanych łączny rezultat wynosił więc 123,7 proc. „Albo czegoś nie wiemy o Krakowie, albo…” – skomentował Duma.

Nie oznacza to jednak, że błąd popełniono podczas samego badania. OGB poinformowała, że odpowiedzi osób niezdecydowanych zostały proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy kandydatów. Pokazane w telewizji wyniki uwzględniały już zatem przeliczenie tej grupy.

Jednocześnie Polsat umieścił na planszy pierwotny odsetek niezdecydowanych, przez co został on w praktyce policzony dwukrotnie. Na sugestię jednego z internautów, że stacja omyłkowo dopisała tę grupę do przeliczonych rezultatów kandydatów, zareagował szef OGB Łukasz Pawłowski. „Dokładnie tak było” – potwierdził.

Gibała zdecydowanym liderem

Niezależnie od wpadki przy prezentacji danych badanie pokazuje wyraźną przewagę Gibały. Nad zajmującą drugie miejsce Piątkowską ma on ponad 15 punktów procentowych przewagi. Wynik poniżej 50 proc. oznaczałby jednak konieczność przeprowadzenia drugiej tury.

Pierwsza tura przedterminowych wyborów odbędzie się 27 września. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 11 października.

Wybory zarządzono po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum z 24 maja. Głosowanie dotyczące rozwiązania Rady Miasta Krakowa okazało się natomiast nieważne ze względu na nieosiągnięcie wymaganego progu frekwencyjnego.

Sondaż wykonano metodą telefonicznych wywiadów CATI od 15 do 17 września na reprezentatywnej grupie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Próba została dobrana kwotowo i losowo z uwzględnieniem płci oraz wieku.

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