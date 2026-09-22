Po raz czwarty walczy o Kraków. Gibała ma szanse na wygraną? „Uczy się na błędach, ma to przećwiczone”

Przypomnijmy, 28 września w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie. Wśród kandydatów na włodarza miasta jest Łukasz Gibała – radny oraz lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. W tym roku po raz czwarty bierze udział w wyborach na prezydenta Krakowa. W 2024 roku przegrał w II turze z Aleksandrem Miszalskim, który został odwołany ze stanowiska kilka miesięcy temu. Z kolei w 2014 i 2018 roku nie przeszedł do II tury.

Wybory prezydenckie w Krakowie 2026. Gibała ma szanse na wygraną?

Zapytaliśmy eksperta, czy kolejny start Łukasza Gibały w wyborach prezydenckich w Krakowie to przemyślana strategia i czy mimo dotychczasowych nieudanych prób, polityk ma szanse na objęcie najważniejszego stanowiska w mieście.

– On jest najbliższy tego zwycięstwa. Jest faworytem, ale powinien zachować pokorę, bo wszystko może się jeszcze zmienić – ocenił dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

Nasz rozmówca dodał również, że „w polityce trzeba mieć cierpliwość, determinację” . – Polityka to nie jest sprint, to jest maraton i maratończycy w polityce wygrywają. Dobrze, że ktoś ma determinację i, że próbuje wiele razy, jeżeli się uczy na błędach. Bo jeżeli ktoś popełnia te same błędy, no to nie ma to większego sensu – zwrócił uwagę ekspert.

Doktor Trzeciak podkreślił również, że poziom determinacji, jaki prezentuje Gibała „zwiększa prawdopodobieństwo wygranej” . – Ona jeszcze niczego nie gwarantuje, bo są politycy, którzy mają determinację, a nie wygrywają, ale na pewno mają większe szanse niż ci, którzy jej nie posiadają i nie mają cierpliwości – mówił nasz rozmówca.

Zdaniem Trzeciaka „trzeba też wyczuć moment” . – To jest trochę tak, że polityk musi wiedzieć, obserwować i wskoczyć na falę. Gibała właśnie czeka na tę falę. I to jest ten moment, kiedy ta fala może go ponieść. Jeszcze nie wie, czy mu się uda, ale przynajmniej próbuje na nią wskoczyć – mówił dr Trzeciak.

Przedterminowe wybory w krakowie. „Gibała uczy się na błędach”

Zdaniem eksperta Łukasz Gibała „na pewno się czegoś nauczył, jeżeli chodzi o kampanię, o jej organizację” . Pokazały to m.in. ostatnie nieprawidłowości związane ze zbiórką podpisów wymaganych do zarejestrowania kandydatury przez Państwową Komisję Wyborczą. Problem został jednak szybko zażegnany. „W trzy dni zebraliśmy więcej podpisów niż którykolwiek z naszych rywali przez trzy tygodnie” – informował później Gibała. Podobna sytuacja spotkała kandydata Konfederacji, jednak ostatecznie nie został zarejestrowany jako kandydat w wyborach.

– Zauważmy, że w momencie, kiedy pojawił się kryzys, nieprawidłowości, od razu miał wiele tysięcy podpisów zebranych w zapasie. Dlaczego Konfederacja nie zebrała kilku tysięcy dodatkowych podpisów w tak newralgicznym czasie? Gdyby uczyła się na takich błędach, wiedziałaby, że PKW kwestionuje wiele z nich, jest wiele nieprawidłowości. Nie od dzisiaj wiadomo, że tak jest. Po prostu to trzeba wiedzieć. I Gibała to wiedział. W ciągu kilku czy kilkunastu dni miał kilka tysięcy więcej zebranych podpisów i nie było problemu. To właśnie pokazuje, że on uczy się na błędach, że ma to przećwiczone i wie, jak w takiej sytuacji zareagować. No pewno potrafi prowadzić kampanię, ma zaplecze organizacyjne, osobowe, finansowe, polityczne. Wydaje mi się, że jest przygotowany od tej strony, a czy jest od strony rządzenia, to dopiero samo rządzenie pokaże – wyjaśnił dr Trzeciak.

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