Gibała i Piątkowska zawalczą o Kraków. Mamy pierwszy sondaż

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Łukasz Gibała i Monika Piątkowska weszli do II tury wyborów w Krakowie, a już mamy wyniki kolejnego sondażu. Z badania OGB wynika, że bezpośrednie starcie tych kandydatów nadal przegrywa kandydatka KO.

Kraków dla Gibały? Pierwszy sondaż przed II turą

Pierwszy sondaż przed II turą dale Gibale 57,2 proc. głosów, a Piątkowskiej 38,4 proc. Liczba niezdecydowanych wyborców to w tym wypadku tylko 4,4 proc. Badanie przeprowadzono na uczestnikach niedzielnych wyborów. Pytano ich o preferencje wyborcze na wypadek, gdyby w II turze doszło właśnie do takiego starcia, jakie otrzymaliśmy.

W I turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa żaden kandydat nie uzyskał powyżej 50 proc. głosów. Kandydat niezależny Łukasz Gibała otrzymał 36,38 proc., czyli 93 042 głosy. Wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Monika Piątkowska zgromadziła 29,91 proc., czyli 76 514 głosów.

I tura wyborów w Krakowie. Słabe wyniki kandydatek lewicy

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat PiS PiS Michał Drewnicki – 17,5 proc. (44 772 głosy). Kolejne pozycje zajmowały kandydatki lewicowe: Aleksandra Owca z Razem, która zebrała 6,91 proc. głosów oraz Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy z 4,81 proc. poparcia. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej dostał 4,11 proc. głosów.

PKW poinformowała także, że frekwencja wyniosła 43,50 proc. Oddano 255785 ważnych głosów

Przedterminowe wybory w Krakowie były konieczne po tym, jak w maju w drodze referendum odwołano dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta, Krakowem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. II tura zaplanowana została na 11 października.

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