Komorowski kibicuje Gibale? Zaskakujące słowa byłego prezydenta z KO

Bronisław Komorowski we wtorek 29 września udzielił wywiadu radiowej Trójce. W programie „Bez Uników” skomentował m.in. wyniki I tury wyborów na prezydenta Krakowa.

Komorowski skomentował wybory w Krakowie

– Chciałbym powiedzieć, że szanse są nadal wyrównane, bo pani Piątkowska zrobiła nie najgorszy wynik. Aczkolwiek mniej gorszy od tego, który uzyskiwała Platforma Obywatelska w Krakowie w wyborach parlamentarnych – zaczął były prezydent.

– Ale wie pani, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo wszyscy się tak podniecają, która partia i który kandydat jakiej partii ile zyskał. A ja chciałbym zwrócić uwagę, że pan Gibała w moim przekonaniu wygrał właśnie dlatego, że nie jest partyjnie naznaczony i wystartował jako kandydat niezależny. Taki samorządowy do kwadratu, prawda? – zaznaczał Komorowski.

Gość rozgłośni radiowej przypomniał, że na początku tworzenia samorządów takie podejście było czymś powszechnym, a wyjątkowo w Warszawie rządził prezydent jednoznacznie przedstawiający się jako przedstawiciel konkretnej partii. Dopiero z upływem lat samorządowcy zaczęli otwarcie utożsamiać się z większymi ugrupowaniami.

Prowadząca zauważyła wówczas, że Monika Piątkowska po pierwszej turze najpierw dziękowała Donaldowi Tuskowi, później Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, a dopiero na trzecim miejscu mieszkańcom Krakowa, którzy na nią zagłosowali. – No to juz pani powiedziała – odparł ze śmiechem Komorowski.

Wybory w Krakowie. Komorowski kibicuje Gibale

– Według mnie racjonalnie zachowuje się pan Gibała pod tym względem, który wyraźnie nie kwapi się do tego, że będzie musiał się układać z partiami politycznymi – stwierdzał były prezydent. – Mówię o tym tam dużo dlatego, że może to jest początek odwrotu od dominacji partii politycznych w samorządach – stwierdził.

– Bo w niektórych rejonach Polski doszło już do absurdów, że nawet kandydat na wójta idzie z legitymacją partyjną – zauważał Komorowski. Dodawał, że po wyborach zwycięzca będzie musiał się ułożyć z radnymi, ale nie z centralą partii w Warszawie.

– Ja bym jednak życzył, aby postąpił w Polsce taki proces powolnego odpartyjniania samorządu – oświadczył Bronisław Komorowski. Po pytaniu dziennikarki przyznał, że obecnie samorządy są za bardzo upartyjnione. Zwrócił uwagę na spółki miejskie i aferę w Szpitalu Południowym.

– Uważam, że to może będzie jakąś taką zachętą dla partii politycznych, żeby np. nie wszędzie wystawiać kandydatów, którzy idą z legitymacją partyjną przyklejoną do czoła, tylko przynajmniej starają się stworzyć wrażenie, że są trochę poza logiką partyjną, a w głębi logiki samorządowej – mówił dalej.

Pytany wprost, czy kibicuje Łukaszowi Gibale, odpowiedział całkiem sugestywnie. – Między innymi sądzę, że jest to początek jakiegoś procesu. Podobne sprawy były w wielu miastach. W Szczecinie do dzisiaj prezydent jest niepartyjny – zauważał.

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