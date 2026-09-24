W Konfederacji znów iskrzy. „Mentzen i Bosak nie pałają do siebie miłością”

Sławomir Mentzen po raz kolejny uderzył w najwyższe dowództwo Wojska Polskiego. Tym razem pretekstem była informacja o odejściu gen. Mirosława Bodnara z funkcji szefa Inspektoratu Systemów Bezzałogowych. Polityk Konfederacji przekazał, że oczekuje odejścia kolejnych „generałów bez kompetencji”, a gen. Wiesława Kukułę określił jako „pierwszego w kolejce”.

Spór Mentzena z Bosakiem. Poszło o sytuację w wojsku

Jego słowa szybko przypomniały o wcześniejszych sporach wewnątrz Konfederacji. W maju Sławomir Mentzen ostro krytykował szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wtedy Krzysztof Bosak ocenił jego wypowiedź jako obraźliwą i niezgodną z prawdą.

Dziś politycy Ruchu Narodowego podkreślają jednak, że różnice między obiema partiami nie oznaczają automatycznie końca współpracy. – Każda z partii ma prawo prezentować swoje poglądy. Zdarzało się nawet, że w konkretnych sprawach głosowaliśmy różnie – mówi na łamach "DGP" polityk Ruchu Narodowego.

Jak dodaje, oba środowiska nadal mają zbliżone stanowisko w najważniejszych kwestiach dotyczących obronności. Wspólnymi punktami są m.in. rozwój krajowej produkcji uzbrojenia i amunicji, inwestowanie w polskie technologie oraz zwiększenie liczby szkoleń i dalsza profesjonalizacja armii.

Jednocześnie w Ruchu Narodowym nie ukrywają, że relacje z ludźmi Sławomira Mentzena bywają trudne. – Różnice są i są na tyle duże, że współpraca faktycznie jest momentami trudna. To nie jest tajemnica, że Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen nie pałają do siebie miłością – przyznaje rozmówca „DGP” z Ruchu Narodowego.

– Jesteśmy w momencie, w którym te różnice, jakkolwiek duże by były, nie mogą sparaliżować naszego działania. Jesteśmy na fali wzrostowej i rozłam równałby się strzeleniu sobie w stopę – przekonuje źródło dziennika.

Wybory w Krakowie. Wielka porażka Konfederacji

Ostatnim przykładem napięć były wydarzenia związane z wyborami w Krakowie. Bartosz Bocheńczak, kandydat związany z Nową Nadzieją, nie został zarejestrowany, ponieważ nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów.

Później pojawiły się pretensje pod adresem działaczy Ruchu Narodowego. Ludzie Sławomira Mentzena zarzucali im brak zaangażowania w zbieranie podpisów. Narodowcy przedstawiali inną wersję wydarzeń, a sam Bartosz Bocheńczak wziął odpowiedzialność za niepowodzenie na siebie.

– Z tego błędu wyciągamy wnioski. Mogę zadeklarować, że nie pozwolę, żeby to się powtórzyło gdziekolwiek kolejny raz – zapewniał Krzysztof Bosak w „Rozmowie Wprost”.

Kolejnym punktem zapalnym mogą być przygotowania do wyborów parlamentarnych. Oba środowiska będą musiały podzielić między siebie miejsca na listach. Na razie jednak z Ruchu Narodowego płynie jasny sygnał dotyczący wspólnego startu. – Idziemy w 2027 r. razem do wyborów i nic nas nie podzieli – podkreślił polityk RN.

Konfederacji sprzyjają przy tym ostatnie wyniki sondaży. W badaniu CBOS przeprowadzonym 7–9 września PiS uzyskał 15 proc. poparcia, a Konfederacja 14,8 proc. Miesiąc wcześniej różnica między partiami wynosiła 3,5 pkt proc. – Jest szansa, żeby jeszcze w tej kadencji być największą partią opozycyjną – ocenił działacz Ruchu Narodowego.

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