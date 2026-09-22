Zmiany w wojsku na kluczowym stanowisku. „Polityczna nominacja kosztowała nas dwa lata”

Odpowiedzialny za rozwój wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar odchodzi ze stanowiska z końcem września – poinformował Onet. Powodem zmiany ma być niezadowolenie MON z efektów pracy generała, który swoje stanowisko sprawował od dwóch lat. Wojsko nadal nie wykorzystuje dronów, bo praktycznie nie ma ich w jednostkach oraz nie wypracowano kompleksowej koncepcji rozwoju i wdrożenia dronów w siłach zbrojnych.

– Nie miał żadnej wiedzy w zakresie dronów w momencie wyznaczania go na to stanowisko. Miał za to brata na stanowisku ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Po dwóch latach okazało się, że koneksje polityczne to za mało, by skutecznie wdrażać nowoczesne technologie i bezzałogowe środki walki w armii. Polityczna nominacja Bodnara kosztowała nas dwa lata. Straconego w ten sposób czasu już nie nadrobimy – stwierdził oficer znający kulisy funkcjonowania wojsk dronowych.

Dostał stanowisko, bo jego brat był prokuratorem generalnym? „Ręce nam opadły”

Urzędnik z Pałacu Prezydenckiego zdradził, że „w sprawie awansu na stopień generalski dla płk. Bodnara Władysław Kosiniak-Kamysz osobiście rozmawiał z Andrzejem Dudą, bo przeciwne mu było ówczesne BBN”. – Pan generał przyjechał do nas i powiedział, że szuka u nas natchnienia. Ręce nam opadły. To przecież on miał nam przedstawić wizję rozwoju dronów w wojsku – ujawnił podoficer wojsk specjalnych.

Oficer z Dowództwa Generalnego zaznaczył, że gen. Bodnar „to jest mądry gość, ale z dronami ma tyle wspólnego, co on z baletem”. Gen. Bodnar wkrótce ma objąć nowe obowiązki w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. „Czekam na dymisje reszty generałów bez kompetencji, za to z politycznymi plecami. Generał Kukuła jest tu pierwszy w kolejce” – skomentował Sławomir Mentzen.

Gen. Mirosław Bodnar odchodzi z wojsk dronowych. Szef MON: Wykonał polecone mu zadanie

Szef MON pytany o sprawę na konferencji prasowej zaznaczył, że „gen. Bodnar wykonał zadanie, które było mu polecone”. – Te działania, do których się zobowiązał, zostały wypełnione, a teraz będzie kontynuował swoją misję w Brukseli. Będzie tam współpracował z gen. Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy NATO i UE – mówił Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej zakończył, że „w najbliższych godzinach wyznaczy nowego dowódcę wojsk dronowych”.

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