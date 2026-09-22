Niepokojący incydent dotyczący bazy USA w Polsce. Zaskakująca reakcja wojska

Amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie jest ochraniana przez stronę polską. Do ochrony wystawiono specjalny pododdział. We wtorek 15 września około 500 metrów od bazy obrony zauważono nieuprawnionego drona. Według Ministerstwa Obrony Narodowej lot trwał ok. pięciu minut. Ustalono miejsce, z którego działał operator urządzenia. O sprawie powiadomiono służby, w tym policję. Jednym z działań oficer dyżurnej było zgłoszenie incydentu na numer alarmowy 112.

Obecność drona nad obszarem objętym zakazem lotów rodzi pytania o skuteczność ochrony obiektu. MON powołując się na względy bezpieczeństwa nie chciał ujawnić, czy wobec drona podjęto jakiekolwiek środki neutralizacji, albo czy wykorzystano systemy antydronowe. Sprawa jest o tyle ważna, bo zagrożenie ze strony dronów od lat jest wskazywane jako jeden z największych problemów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej.

Nieuprawniony dron 500 metrów od bazy USA w Redzikowie. Wojsko zadzwoniło na 112

Jeszcze przed osiągnięciem operacyjności przez bazę podejmowano próby pozyskania dla niej systemów antydronowych. Eksperci zwracają uwagę, że nawet „najlepiej chroniony z ziemi obiekt może pozostawać podatny na zagrożenia z powietrza, jeśli nie dysponuje skutecznymi środkami przeciwdziałania dronom”. Incydent w Redzikowie to kolejny dowód na gwałtowny wzrost znaczenia dronów na współczesnym polu walki od rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło, że „przypadek nieuprawnionej aktywności bezzałogowca w rejonie chronionego obiektu wojskowego traktowany jest z należytą powagą”. Resort nie odpowiedział jednak na pytania o to, dlaczego dron nie został unieszkodliwiony oraz jakie środki podjęto po jego wykryciu.

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