Sensacyjny wzrost partii Brauna w nowym sondażu. PiS daleko za KO

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało 31,5 proc. poparcia. To wzrost o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 17,2 proc. ankietowanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 2 pkt proc., a jej dystans do KO zwiększył się do 14,3 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,9 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zanotowało spadek o 2,2 pkt proc. – największy spośród partii, które znalazłyby się w Sejmie.

Partia Brauna coraz bliżej Konfederacji

Największym zwycięzcą badania jest Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 10,9 proc. głosów, co oznacza wzrost aż o 4,1 pkt proc. Dystans między dwoma ugrupowaniami odwołującymi się do wyborców Konfederacji zmalał do zaledwie 2 pkt proc.

Łącznie Konfederacja i partia Brauna uzyskałyby 23,8 proc. poparcia. To więcej niż wspólny wynik PiS oraz Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, które zgromadziłyby 22,5 proc.

Do Sejmu weszłaby również Lewica z wynikiem 8,8 proc. oraz Rozwój Plus, który może liczyć na 5,3 proc. Druga z tych partii znalazłaby się więc tylko nieznacznie powyżej progu wyborczego.

Poza parlamentem znalazłyby się PSL z poparciem 3,8 proc., Razem z wynikiem 3,2 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało zaledwie 0,5 proc. respondentów.

Braun chce walczyć także o Senat

Rosnące notowania Konfederacji Korony Polskiej zbiegają się z ambitnymi planami partii przed wyborami do Senatu. Jak pisaliśmy już we „Wprost”, rzecznik ugrupowania Roman Fritz zapowiedział wystawienie kandydatów we wszystkich 100 okręgach senackich.

Realizacja tego planu oznaczałaby samodzielną kampanię partii Brauna i mogłaby poważnie utrudnić prawicy stworzenie wspólnego paktu senackiego. W jednomandatowych okręgach wystawienie kilku konkurujących ze sobą kandydatów z podobnej strony sceny politycznej zwiększa ryzyko podziału głosów.

Kilka dni później Sławomir Mentzen przekonywał jednak, że rozmowy o pakcie senackim prawicy wkrótce się rozpoczną, a udział w nich powinna wziąć również partia Brauna.

KO i Lewica z minimalną większością

Według symulacji mandatowej KO wprowadziłaby do Sejmu 192 posłów. PiS otrzymałoby 95 mandatów, Konfederacja 66, Konfederacja Korony Polskiej 53, Lewica 39, a Rozwój Plus 15.

KO i Lewica dysponowałyby łącznie 231 mandatami, czyli dokładnie tyloma, ile potrzeba do uzyskania większości w 460-osobowym Sejmie. Taki rząd byłby jednak bardzo podatny na nieobecności i różnice zdań wewnątrz klubów.

Z kolei cztery prawicowe ugrupowania – PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej – miałyby razem 229 mandatów. Do przejęcia władzy zabrakłoby im dwóch miejsc. Samo PiS z Konfederacją dysponowałoby 161 mandatami, po dołączeniu partii Brauna – 214, a dopiero z Rozwojem Plus liczba wzrosłaby do 229.

Arytmetyczną większość zapewniałaby również współpraca KO z Konfederacją. Obie partie miałyby łącznie 258 posłów, ale obecnie trudno wyobrazić sobie powstanie takiej koalicji ze względu na dzielące je różnice programowe.

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono dla Wirtualnej Polski w dniach 18–20 września metodą CATI i CAWI na próbie tysiąca osób. Podział mandatów oszacowano za pomocą kalkulatora opracowanego przez prof. Jarosława Flisa.

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