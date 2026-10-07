Tusk dostał jasny sygnał. Polacy zabrali głos w nowym sondażu

Wrzesień nie był dobrym miesiącem dla rządu Donalda Tuska. Z najnowszego badania CBOS wynika, że w kilku kluczowych obszarach przybyło głosów krytycznych.

Sondaż. Polacy ocenili rząd Donalda Tuska

Obecnie 45 proc. badanych deklaruje, że jest przeciwnikami rządu. To o 5 pkt proc. więcej niż w sierpniu. Zwolenników gabinetu jest 33 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Wyraźnie zmniejszyła się natomiast grupa osób deklarujących obojętność – z 24 do 20 proc.

CBOS zwraca uwagę, że wrześniowe wyniki oznaczają pogorszenie społecznych ocen Rady Ministrów. W komunikacie wskazano na „lekkie zachwianie ocen rządu”, przy czym w każdym z analizowanych wymiarów zwiększył się udział opinii krytycznych. CBOS

Jeszcze wyraźniej widać to przy pytaniu o dotychczasowe wyniki pracy rządu. 55 proc. respondentów ocenia je negatywnie. W porównaniu z sierpniem oznacza to wzrost o 4 pkt proc. Pozytywną opinię wyraziło 36 proc. badanych, dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej.

Polacy krytyczni wobec rządu? Nowy sondaż CBOS

Największe tąpnięcie dotyczy jednak gospodarki. Tylko 33 proc. ankietowanych uważa, że polityka obecnego gabinetu daje szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej. To spadek o 3 pkt proc. Jednocześnie aż 58 proc. nie dostrzega takiej perspektywy. W tej grupie nastąpił wzrost aż o 8 pkt proc.

To właśnie ten wynik wyróżnia się na tle pozostałych odpowiedzi. Różnica między osobami dostrzegającymi szansę na poprawę a sceptykami wynosi już 25 pkt proc.

Zmieniły się również nastroje wokół samego premiera. Zadowolenie z tego, że Donald Tusk stoi na czele rządu, deklaruje 33 proc. badanych. W sierpniu było ich o 3 pkt proc. więcej. Jednocześnie odsetek niezadowolonych wzrósł z 51 do 55 proc.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Grupa osób, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić sytuacji, w większości pytań się zmniejszyła. Oznacza to, że większa część badanych zajmuje dziś konkretne stanowisko i częściej jest ono krytyczne.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 września br. na próbie liczącej 956 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,6 proc. – CATI i 13,6 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Tusk wyraźnie przed Nawrockim. Nowy sondaż przynosi niespodziankę Czytaj też:

Jedna „jaskółka” i koniec. Najnowszy sondaż przynosi fatalne wieści dla koalicji rządzącej