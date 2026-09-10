Partia Brauna zapowiada poważną walkę o Senat. Chce wystawić 100 kandydatów

Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej nie planują udziału w potencjalnym pakcie senackim prawicy. Rzecznik partii Roman Fritz zapowiedział, że w wyborach parlamentarnych w 2027 roku KKP wystawi własnych 100 kandydatów. Poinformował o tym we wpisie na X.

Grzegorz Braun wystawi 100 kandydatów do Senatu

„Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest już jasne. Skoro nie ma woli stworzenia szerokiego, niepodległościowego porozumienia do Senatu, nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować się do samodzielnej walki. Jesteśmy na nią gotowi” – podkreślał.

„Konfederacja Korony Polskiej wystawi stu świetnych kandydatów do Senatu — po jednym w każdym okręgu wyborczym. Nie zamierzamy nikogo prosić o miejsce przy stole. Będziemy konsekwentnie budować własną reprezentację i przedstawiać Polakom kandydatów, którzy nie będą zakładnikami partyjnych układów. Przed nami ogrom pracy, ale również ogromna szansa. Do zobaczenia przy urnach!” – pisał Fritz.

Pakt senacki na prawicy? Chłodny odzew na propozycję Kaczyńskiego

Skąd w ogóle wzięły się pogłoski o pakcie senackim? W styczniu o konieczności zjednoczenia „obozu patriotycznego” mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do owego obozu zaliczył swoją partię oraz Konfederacje, choć z czasem publicznie wykluczył z tego grona ugrupowanie kontrowersyjnego Grzegorza Brauna.

W lipcu Kaczyński wrócił do tematu, ogłaszając współpracę z liderem Bezpartyjnych Samorządowców Markiem Wochem. Znów mówił wówczas o zjednoczeniu prawicowych formacji na wybory do Senatu. Sławomir Mentzen z Konfederacji odpowiedział mu wtedy, że do stworzenia paktu senackiego potrzeba dwóch warunków. Pierwszy to patronat prezydenta Karola Nawrockiego. Drugi, to namówienie do współpracy „trzech liczących się partii”.

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