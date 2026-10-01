Nocna prohibicja w całej Polsce? Decyzja w rękach posłów

We wtorek (6 października) posłowie zbiorą się znowu na sali plenarnej izby niższej, by m.in. wziąć udział w głosowaniach lub stanąć na mównicy celem wygłoszenia oświadczeń. Obrady potrwają do piątku (9 października).

Z ustaleń portalu Gazeta wynika, że projekt, który zawiera nowe przepisy wprowadzające tzw. nocną prohibicję, będzie głosowany właśnie podczas 66. posiedzenia. Zdecydować miał o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Sejm będzie głosował ws. nocnej prohibicji? Oto szczegóły

Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, w całej Polsce wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 22 – 6 (rano). Jak w każdej tego typu ustawie, tak i w tej przewidziano wyjątki – nocna prohibicja nie będzie dotyczyła m.in. portów lotniczych czy lokali gastronomicznych (barów, pubów, restauracji czy wszystkich innych podobnych miejsc, gdzie właściciele lokali mają pozwolenie).

To jednak nie wszystko – zgodnie z nowymi przepisami zakazane będzie także reklamowanie i promocja napojów wyskokowych (warto zaznaczyć, że obejmuje to także piwa). Każda osoba lub podmiot, który odważy się złamać zakaz, może zostać ukarany karą grzywny w wys. od 30 tys. do nawet 1 mln zł.

Niedawno projekt spotkał się z pozytywną opinią Karola Nawrockiego – o czym informowała posłanka Wioleta Tomczak. – Prezydent odniósł się bardzo pozytywnie do potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju – mówiła miesiąc temu wiceszefowa komisji zdrowia po jednym z posiedzeń sejmowego ciała.

„Projekt ma poparcie większości sił politycznych”

Także radio RMF FM podawało, że „projekt wprowadzenia nocnej prohibicji zyskał poparcie większości sił politycznych”. Mowa także m.in. o politykach opozycji.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, w całym kraju obowiązywał będzie zakaz sprzedaży alkoholu od późnego wieczora, przez noc, aż do samego rana, a konkretnie – w godzinach od 22 do 6.

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