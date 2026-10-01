W Warszawie powstanie Ukraiński Korpus Weteranów. Posłowie PiS oburzeni

W drugiej połowie września tego roku na festiwalu USA Fest zapadła decyzja o uruchomieniu ukraińskiego Korpusu Weteranów w Warszawie.

Wywołało to oburzenie polityków Prawa i Sprawiedliwości – głos ws. jako pierwszy zabrał Andrzej Śliwka. „Zwracam się o pilne wyjaśnienie, czy polskie władze wiedziały o tej inicjatywie, czy została ona zweryfikowana przez właściwe służby oraz czy rząd przeprowadził analizę jej możliwych konsekwencji dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał na platformie X poseł PiS.

Członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Karolu Nawrockim ostrzegł, że państwo polskie „nie może biernie przyglądać się procesowi tworzenia na swoim terytorium infrastruktury, która może w przyszłości ułatwiać trwałe osiedlanie się w kraju znacznej liczby byłych żołnierzy obcego państwa z doświadczeniem bojowym”.

To, co jeszcze zwróciło jego uwagę, to „związki Korpusu Weteranów ze środowiskiem 3. Korpusu Armijnego oraz Andrijem Biłeckim”. „Jego działalność związana jest z ruchem azowskim. Sam ruch azowski ma udokumentowane skrajne korzenie i związki z gloryfikowaniem OUN-UPA [Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Ukraińską Powstańczą Armią – czyli formacji wojskowej, która jest odpowiedzialna za wymordowanie ok. 100 tys. Polaków w czasie drugiej wojny światowej – tzw. rzeź wołyńska – przyp. red.]” – zaznaczył.



Kandydat PiS na premiera zwrócił się do rządu. „Macie obowiązek natychmiast wyjaśnić tę sprawę”

Śliwce wtórował na platformie X Przemysław Czarnek – były minister edukacji narodowej.

„Ukraiński Korpus Weteranów otwiera placówkę w Warszawie! Kto na to pozwolił? Co wiedział rząd?” – zapytał już na wstępie swojego wpisu z dnia 1 października (czwartek). I kontynuował: „Pomoc Ukrainie nie oznacza oddania kontroli nad tym, kto i w jakim celu tworzy w Polsce tego rodzaju struktury. Polska nie może stać się zapleczem dla problemów, z którymi Ukraina będzie musiała zmierzyć się po wojnie. Bezpieczeństwo Polaków musi być na pierwszym miejscu. Rząd ma obowiązek natychmiast wyjaśnić tę sprawę” – podkreślił kandydat PiS na premiera.

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