Prof. Grabowski zeznawał, Braun dostawał upomnienia. Został wyrzucony

Do zdarzenia doszło w piątek 25 września przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe. Podczas przesłuchania prof. Jana Grabowskiego sędzia Marcin Brzostko kilkakrotnie upominał Brauna. Wcześniej ostrzegł go, że zachowanie na sali może zakończyć się wykluczeniem z rozprawy.

Braun wykluczony przez sędziego. Zeznawał prof. Jan Grabowski

Sąd uchylał część pytań kierowanych do świadka, wskazując, że dyskusja o jego pracy naukowej wykracza poza przedmiot procesu. Braun używał też wobec świadków obraźliwych określeń. Pod koniec przesłuchania Grabowskiego sędzia zdecydował, że europoseł ma opuścić salę na 30 minut. Po upływie tego czasu Braun wrócił i uczestniczył w dalszej części rozprawy.

Historyk opisywał wydarzenia z 30 maja 2023 roku. Braun przerwał wtedy jego wykład o historii Holokaustu w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Według aktu oskarżenia miał także uszkodzić wyposażenie instytutu, w tym mikrofon.

Grabowski odpowiadał również na pytania dotyczące swoich badań. Sędzia przypominał jednak, że pytania powinny dotyczyć okoliczności istotnych dla sprawy. Braun utrzymywał, że jego działania były zgodną z prawem interwencją poselską w obronie dobrego imienia narodu polskiego.

Siedem zarzutów. Kiedy kolejna rozprawa Brauna?

Proces obejmuje siedem zarzutów związanych z kilkoma zdarzeniami. Wśród nich jest zgaszenie gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Akt oskarżenia wobec Grzegorza Brauna dotyczy również m.in. obrazy uczuć religijnych i naruszenia nietykalności cielesnej lekarki Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk. Pozostałe wątki odnoszą się do wydarzeń w Narodowym Instytucie Kardiologii oraz w krakowskim sądzie.

Następna rozprawa ma odbyć się 2 października. Sąd planuje przesłuchać kolejnych świadków, w tym prof. Milosa Řezníka, byłego dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego.

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