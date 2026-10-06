Nawrocki wykorzystał „status underdoga”. Matczak wskazał nietypowy szczegół

Marcin Matczak i Marcin Giełzak wrócili do czasów kampanii, którą Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski prowadzili przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku.

Nawrocki jak Nixon? Zaskakujące porównanie

Marcin Giełzak sięgnął po nietypową analogię. Przywołał fragment serialu „Mad Men”. – Jest taka scena w tym serialu, kiedy agencja, która jest zbiorowym bohaterem, dostaje za zadanie przekonać wyborców do Richarda Nixona. Ten Kennedy jest przystojny, z piękną żoną, najlepsze uczelnie, popularny, no to co możemy zrobić? I w pewnym momencie Don Draper mówi: „Kennedy? Jak się na niego patrzę, widzę bogatego dzieciaka, uprzywilejowanego, a Nixon? Widzę siebie”. To był Karol Nawrocki – ocenił ekspert w programie „Teraz WP”.

Jego zdaniem podobny mechanizm zadziałał w polskiej kampanii. – Ludzie widzieli Rafała Trzaskowskiego i zastanawiali się, czy on kiedykolwiek cokolwiek wywalczył. Czy walczyłby o mnie, skoro walczyć nie musiał? A Karol Nawrocki, cokolwiek by się tam nie działo w jego przeszłości, jednak wszystko zawdzięcza sobie – podkreślił Marcin Giełzak.

Zdaniem eksperta „problemem Rafała Trzaskowskiego było to, że przez całą karierę nie udało mu się zbudować jednoznacznego obrazu polityka, który naprawdę chce walczyć o władzę”. – Nigdy nie znajdowałem dowodów na to, że Rafał Trzaskowski interesuje się polityką. Zawsze sprawiał na mnie wrażenie człowieka, który jest w polityce, ale nie wiedziałem dlaczego – ocenił.

Matczak o największym błędzie Trzaskowskiego

W podobnym tonie wypowiedział się Marcin Matczak. – Myślę, że były takie sceny rzeczywiście w kampanii wyborczej, kiedy Rafał Trzaskowski przestał być twardy, jeżeli w ogóle kiedykolwiek był. Dla mnie takim momentem, kiedy pomyślałem sobie, że przegra, to był moment, kiedy on odszedł od stołu Grzegorza Brauna. Jeżeli wymiany słowne są pojedynkami, to to była symboliczna dezercja – stwierdził.

– Nie można odejść, nie można zejść z ringu, nie można zejść przy takiej walce, trzeba spokojnie walczyć do końca. Zwłaszcza z kimś takim jak Braun, który na tym swoim przekonaniu, że on jest taki surowy, że jest taki proroczy, on gra proroka po prostu, na tym to buduje – dodał.

W ocenie ekspertów problem Rafała Trzaskowskiego nie sprowadzał się więc do jednego wydarzenia. Chodziło o cały sposób budowania politycznej tożsamości. – O tym trzeba naprawdę bardzo myśleć w polityce, żeby nie stracić z oczu tej wizji, o której mówił Lejkow. Wygrywają surowi ojcowie, a nie ktoś, kto się wydaje niepoważny – komentował Marcin Matczak.

Nawrocki i snusy. Matczak o słabości prezydenta

W programie Wirtualnej Polski pojawił się także temat snusów, czyli jednego z najbardziej komentowanych elementów wizerunku Karola Nawrockiego podczas kampanii. Marcin Matczak zwrócił uwagę na fakt, że to, co mogło zostać uznane za słabość, w określonych warunkach mogło działać na korzyść kandydata.

– Jest w tym dużo racji, że Karol Nawrocki był underdogiem, był challengerem, dlatego że pojawił się znikąd. Zastanawiałem nad tym snusem, kiedy ludzie powiedzieli, że to spowoduje, że on przegra. To nie jest wcale takie oczywiste. To jest słabość. Natomiast jak ktoś pokazuje słabość, a w innych miejscach pokazuje siłę, to staje się bardziej ludzki. Takie nowoczesne podejście do autorytetu zakłada, że ten autorytet nie może być zbyt wyniosły. On musi nieraz pokazać jakiś element słabości, bo wtedy nawet bardziej staje się wzorem – argumentował prawnik.

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