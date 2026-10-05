Pomylili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Prokuratura reaguje

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 w Gdańsku w oficjalnym protokole podała, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał 585 głosów, a Rafał Trzaskowski – 346. Jak się okazało, doszło do pomyłki, a rzeczywisty wynik wyborów to: 343 głosy oddane na kandydata, którego popierało Prawo i Sprawiedliwość oraz 583 głosy dla kandydata Koalicji Obywatelskiej.

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Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dziewięciu członkom komisji zarzutów popełnienia czynu z art. 231 § 3 k.k. Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu informatycznego PKW. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia.

Pod koniec września prokurator skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko dziewięciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Gdańsku. „Prokurator wniósł o wyznaczenie rocznego okresu próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz wniósł o orzeczenie wobec podejrzanych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 500 zł do 3.000 zł” – czytamy.

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„Prokurator po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że wina i społeczna szkodliwość czynu, jakiego dopuścili się podejrzani, nie są znaczne. Okoliczności popełnienia zarzucanego im czynu nie budzą wątpliwości na co wskazują wyjaśnienia złożone przez podejrzanych, którzy zgodnie podali, że w ich okręgu wybory wygrał Rafał Trzaskowski, a błąd musiał powstać przy wpisywaniu wyników do systemu informatycznego, natomiast protokołu wydrukowanego z systemu, przed jego podpisaniem, nie sprawdzali ufając, że wprowadzone wyniki będą zgodne z ich obliczeniami” – podano dalej.

Prokurator uznał także, że postawa podejrzanych, którzy nie byli dotychczas karani za przestępstwa umyślne, a po ujawnieniu błędu w wynikach wyborów zgłosili to, wskazuje, że wyrażają oni skruchę i w przyszłości będą przestrzegali porządku prawnego.

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