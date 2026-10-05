Tak miał zostać zdyskredytowany Trzaskowski. Rozwikłano zagadkę tajemniczych SMS-ów

„Rzeczpospolita” wraca do sprawy SMS-ów, które masowo trafiały do Polaków na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2025 r. Te wiadomości miały rzekomo zachęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, ale w rzeczywistości zniechęcały.

„Zwiększylismy zasilek pogrzebowy do 7 tys. Polacy zasluguja na godne ostatnie POzegnanie. Glosuj na Trzaskowskiego. Platforma.org” lub „Europa jest nasza przyszloscia. Dlatego wprowadzimy EURO. Marzenia staja sie rzeczywistoscia. Glosuj na Trzaskowskiego. Platforma.org (pisownia oryginalna – red.)” – można było przeczytać w treści wiadomości.

Do sprawy odniosła się wówczas Wioletta Paprocka, szefowa sztabu kandydata KO. „Trwa masowa akcja dezinformacji wyborczej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu z wykorzystaniem systemów SMS operatorów telefonicznych. Podszywanie się pod PO i prowadzenie kampanii poza komitetem wyborczym jest niedozwolone” – napisała.

Nawrocki kontra Trzaskowski. Prezydent Warszawy na celowniku białoruskich służb?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że za akcją, której celem było zdyskredytowanie Rafała Trzaskowskiego, stała grupa hakerska UNC1151, zwana również Ghostwriter, powiązana ze służbami Alaksandra Łukaszenki. „To właśnie z białoruskim reżimem często kojarzą działania tej grupy eksperci, np. z firmy Mandiant. Choć istnieje też hipoteza, m.in. przedstawiona przez niemieckie służby wywiadowcze, że UNC1151 jest powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU” – czytamy dalej.

W „Raporcie o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w 2025 r”., którego autorami jest zespół CSIRT GOV, działający w strukturach ABW, pojawiła się następująca wzmianka: „Przejawy wrogiej aktywności dezinformacyjnej i hakerskiej zmaterializowały się ze strony grupy UNC1151, która po raz kolejny próbowała wpłynąć na przebieg demokratycznych wyborów w Polsce”.

„Rzeczpospolita” zwróciła się do ABW z pytaniem, jakie konkretne działania były podejmowane.

„W trakcie samej kampanii wyborczej odnotowano liczne działania dezinformacyjne ze strony grupy UNC1151, która podszywała się pod kandydatów na prezydenta RP lub ich sztaby wyborcze. Operacje te miały na celu sfabrykowanie i przedstawienie rzekomej opinii wybranego kandydata na temat bieżącej sytuacji geopolitycznej” – przekazał zespół prasowy.

Warto zaznaczyć, że gdy redakcja „Rz” dopytała konkretnie, czy jednym z działań była wspomniana wysyłka SMS-ów, nie otrzymano konkretnej odpowiedzi. „Warto podkreślić, że szczegółowe informacje dotyczące konkretnych przypadków mają charakter niejawny” – odpowiedziała ABW. Jak wskazano, identyfikowanie i przypisanie odpowiedzialności za cyberatak jest zadaniem wieloetapowym.

Trzaskowski, wcześniej PiS. UNC1151/Ghostwriter w natarciu?

Co ciekawe, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. również pojawiły się podobne SMS-y – tyle tylko, że „zachęcające” do głosowania na PiS. Tamtą kampanię zespół CERT Polska, działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, powiązał właśnie z grupą UNC1151/Ghostwriter.

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