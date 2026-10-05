Nawrockiemu i Tuskowi oberwało się od Polaków. Wyraźny sygnał w sondażu

W nowym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, respondentów zapytano, jak spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. 44,2 proc. wybrało wariant „bardzo szkodzi”, a 42,3 proc. – „raczej szkodzi”. Łącznie to 86,5 proc. odpowiedzi.

Karol Nawrocki kontra Donald Tusk. Wyraźny sygnał w nowym sondażu. Polacy reagują

Przeciwnego zdania jest łącznie 3,1 proc. badanych, w tym 2,9 proc. ankietowanych uważa, że napięcie między prezydentem a gabinetem Donalda Tuska „raczej nie szkodzi”, a 0,2 proc. – „zupełnie nie szkodzi”. 6,8 proc. uważa, że spór na szczycie państwa nie wpływa na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

W badaniu sprawdzono także, jak rozkładają się wyniki głosowania w zależności od politycznych upodobań ankietowanych. Negatywny wpływ sporu między prezydentem a rządem dostrzega: 95 proc. badanych w grupie popierającej obóz rządzący, 86 proc. – wśród głosujących na opozycję, a 67 proc., jeżeli weźmiemy pod uwagę pozostałych. Przeciwnego zdania jest 2 proc. wyborców koalicji rządzącej, 4 proc. – opozycji i 3 proc. wśród pozostałych.

Bój o ustawę paliwową. Nawrocki skierował ją do TK

Ostatnia potyczka między prezydentem a rządem rozegrała się w sprawie ustawy dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki podkreślił, że podpisał ustawę, ale nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących niekonstytucyjności ustawy i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. – Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – powiedział Karol Nawrocki.

Na decyzję prezydenta błyskawicznie zareagował Donald Tusk. „To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 18 do 20 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI oraz CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków.

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