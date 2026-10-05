W PiS narasta wściekłość na Nawrockiego. „Cierpliwość się kończy”

Karol Nawrocki znalazł się w trudnym momencie swojej prezydentury. Problemy nie ograniczają się już do sporów z rządem Donalda Tuska. Coraz więcej znaków zapytania pojawia się wokół działań Pałacu Prezydenckiego, a napięcia narastają również w relacjach z PiS.

— Jak to będzie tak dłużej trwać, to będzie źle. Sam pałac prezydencki i TV Republika skuteczniej odbierają Nawrockiemu wiarygodność niż Tusk — mówi „Newsweekowi” polityk z kręgu prezydenta.

Coraz więcej problemów Nawrockiego. Mocne słowa z PiS

Jednym z problemów jest marka „Nowrocky”, której właścicielem jest spółka prowadzona przez biznesmena Macieja Bartasuna. Znak towarowy został zgłoszony przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta. Marka wykorzystuje hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”, znane z kampanii wyborczej Nawrockiego.

Sam prezydent zapewniał, że jego siostra nie czerpie z tego tytułu korzyści. Kancelaria Prezydenta przekonywała natomiast, że Nawrocki nie ma „żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym, promocyjnym lub finansowym z marką odzieżową Nowrocky ani z podmiotami z nią powiązanymi”.

Wątpliwości dotyczą także innych przedsięwzięć wykorzystujących popularność głowy państwa. TV Republika sprzedaje m.in. zegarek Nowrocky President One. Z kolei „Newsweek” opisał działania związane z promocją płatnych pakietów na Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku.

W PiS słychać obawy, że takie historie mogą być dla głowy państwa bardziej niebezpieczne niż bezpośrednie „szpilki” wbijane przez premiera. — Wszystkie ataki ze strony Tuska spływają po Nawrockim, bo nie są przez jego wyborców uznawane za wiarygodne. Ale te spotkania za kasę to nie Tusk i przez to sprawa nabiera wiarygodności w elektoracie Nawrockiego. To szkodzi najbardziej, bo pokazuje, jak działa otoczenie prezydenta — podkreśla polityk PiS z kręgu pałacu.

Nawrocki ma poważny problem. Chodzi oceny paliw

Do tego dochodzi spór o ceny paliw. Karol Nawrocki początkowo skierował ustawę dotyczącą podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie jednak podpisał przepisy, które mają przynieść budżetowi około 4 mld zł.

— Tusk ma prostą strategię. Niby Nawrocki powinien bez strat z tego wyjść, ale premier skupia tak wielką uwagę i ciągle mówi to samo, że do kogoś z wyborców Nawrockiego to trafi. Ludzie chcą mieć tańsze paliwo i niby to na rząd spada odpowiedzialność, ale Tusk konsekwentnie zrzuca winę na Nawrockiego. Ludzie nie rozumieją, dlaczego Nawrocki broni Orlenu przed podatkiem — ocenia na łamach „Newsweeka” wielokrotny sztabowiec PiS.

Podpis prezydenta nie zakończył jednak problemów. W PiS narasta również niezadowolenie z decyzji personalnych Karola Nawrockiego. Część działaczy uważa, że prezydent zbyt słabo konsultuje swoje ruchy z Nowogrodzką.

— Cierpliwość PiS się kończy. Pałac nie chce konsultować z Nowogrodzką swoich działań. To myśmy robili Nawrockiemu kampanię, jest prezydentem wypromowanym przez PiS, a on nas dyma. Zaraz się ktoś naprawdę mocno wkurzy na Nowogrodzkiej — mówi polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.

Nawrocki traci poparcie? Nowe sondaże

W tle pojawia się jeszcze jeden problem: spadek zaufania. Według przywołanego badania IBRiS dla Onetu Nawrockiemu ufa 47,1 proc. respondentów. W czerwcu było to 54,8 proc. Coraz bliżej znajduje się Radosław Sikorski, któremu ufa 46,2 proc. badanych.

Słabiej wygląda również odbiór prezydenta w internecie. Według raportu Res Futura odsetek pozytywnych komentarzy dotyczących Nawrockiego miał spaść w ciągu kilku miesięcy z 42 do 34 proc.

Pałac ma też problem z realizacją własnych inicjatyw. Do Sejmu trafiło już ponad 20 projektów prezydenckich, ale część z nich utknęła w parlamencie. — Każdy prezydent rwie się do działania, ale nie ma narzędzi. Na początku to frustruje, ale potem się przyzwyczajają — podsumowuje źródło z Pałacu Prezydenckiego.

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