Awaryjny plan w partii Brauna. Wiadomo, kto zastąpi lidera

Władze Konfederacji Korony Polskiej biorą pod uwagę scenariusz, w którym Grzegorz Braun jeszcze przed wyborami zostanie pozbawiony wolności i nie będzie mógł kierować ugrupowaniem. Takie ustalenia, powołując się na swoje źródła, opublikował Onet. Podczas wrześniowego kongresu partii przyjęto zmianę statutu regulującą kwestię sukcesji.

Z informacji portalu wynika, że w razie aresztowania, hospitalizacji albo wystąpienia innej przeszkody uniemożliwiającej Braunowi pełnienie funkcji jego obowiązki mają przejąć pierwszy i drugi wiceprezes partii.

Kto miałby zastąpić Grzegorza Brauna?

Wiceprezesami Konfederacji Korony Polskiej są posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz. To oni, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, mieliby przejąć obowiązki lidera, gdyby nie mógł on dalej kierować partią.

Skalik jest jednym z najważniejszych polityków w otoczeniu Brauna. Onet określa go jako „szarą eminencję” ugrupowania, mającą duży wpływ na jego decyzje personalne i finansowe. Jego pozycję miała jednak osłabić sprawa możliwych nieprawidłowości w Fundacji Osuchowa, badana przez Narodowy Instytut Wolności.

Roman Fritz jest natomiast posłem i rzecznikiem prasowym partii. W ostatnim czasie towarzyszył Braunowi podczas konferencji zorganizowanej w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD. Przedstawiciele Korony opowiadali się tam za wznowieniem projektu Nord Stream oraz odbudową współpracy energetycznej z Rosją.

Biuro prasowe partii nie odpowiedziało Onetowi na pytania dotyczące zmiany statutu. Obecnie do sądu nie trafił jeszcze żaden wniosek o tymczasowe aresztowanie Brauna. Partia Brauna rośnie w sondażach

Kwestia sukcesji ma znaczenie także ze względu na rosnące notowania Konfederacji Korony Polskiej. W październikowym badaniu Opinia24 ugrupowanie uzyskało 7,6 proc. poparcia wśród wszystkich respondentów oraz 8,2 proc. wśród osób deklarujących konkretny wybór.

Dawało to partii Brauna czwarte miejsce – za Koalicją Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. Korona przekraczała tym samym próg wyborczy i mogłaby wprowadzić własną reprezentację do Sejmu.

Postępowania dotyczące Brauna

Przygotowania partii mają związek z postępowaniami prowadzonymi wobec jej lidera. Przed warszawskim sądem trwa proces dotyczący między innymi zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku oraz zdarzeń w Narodowym Instytucie Kardiologii z 2022 roku. Akt oskarżenia w tej sprawie obejmuje siedem zarzutów.

Braun odpowiada również przed sądem w związku z zakłóceniem wykładu historyka Jana Grabowskiego. Sprawa dotyczy między innymi naruszenia nietykalności osobistej i obrazy uczuć religijnych.

Parlament Europejski uchylał ponadto immunitet europosła w kolejnych postępowaniach. Dotyczą one między innymi kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy poświęconej osobom LGBT w Sejmie oraz wypowiedzi na temat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Odrębne postępowanie prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczy publicznego zaprzeczania zbrodniom popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Braun negował istnienie komór gazowych.

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