Stare rachunki zajmują miejsce? Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć

Rachunki za media, paragony, umowy, wyciągi bankowe i dokumenty podatkowe często pozostają w domowych archiwach znacznie dłużej, niż jest to potrzebne. Nie istnieje jednak jeden termin, po którego upływie można bezpiecznie wyrzucić każdy dokument.

Znaczenie ma nie tylko ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji, ale również okres, w którym urząd, przedsiębiorca albo konsument może dochodzić swoich roszczeń.

Jak długo przechowywać PIT-y?

Dokumentację dotyczącą rozliczenia PIT należy zachować do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zasadniczo jest to pięć lat, ale termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął czas na zapłatę podatku.

W praktyce dokumenty dotyczące PIT za 2025 rok, składanego w 2026 roku, należy przechowywać do 31 grudnia 2031 roku. Potwierdza to serwis podatki.gov.pl.

Warto zachować nie tylko kopię deklaracji, ale również Urzędowe Poświadczenie Odbioru, faktury wykorzystane do skorzystania z ulg, dowody przekazania darowizn oraz dokumenty potwierdzające wysokość przychodów i poniesionych kosztów.

Jeśli rozpoczęła się kontrola albo postępowanie podatkowe, dokumentów nie należy usuwać nawet po upływie standardowego terminu. Bieg przedawnienia może bowiem w określonych przypadkach zostać zawieszony lub przerwany.

Rachunki za media. Zwykle wystarczą trzy lata

Rachunki za prąd, gaz, wodę, internet czy telefon warto przechowywać przez trzy lata od terminu płatności. Jest to związane z okresem przedawnienia roszczeń dotyczących świadczeń okresowych oraz roszczeń przedsiębiorców.

Nie oznacza to, że trzeba trzymać każdą papierową fakturę. Dowodem zapłaty może być również historia rachunku bankowego, potwierdzenie przelewu albo płatności kartą.

Całą dokumentację należy zachować dłużej, jeżeli trwa reklamacja, spór o wysokość rachunku albo postępowanie sądowe.

Paragon po dwóch latach? Lepiej uważać

Dowody zakupu sprzętu elektronicznego, urządzeń AGD, mebli i innych drogich przedmiotów warto zachować co najmniej przez okres odpowiedzialności sprzedawcy albo obowiązywania gwarancji.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w ciągu dwóch lat od jego wydania. UOKiK zwraca jednak uwagę, że termin przedawnienia roszczeń z tego tytułu wynosi sześć lat. Zalecenie, aby każdy dowód zakupu automatycznie wyrzucać po dwóch latach, może być więc zbyt daleko idące.

Jeśli producent udzielił pięcioletniej gwarancji, dokument zakupu najlepiej zachować przynajmniej do jej zakończenia. W przypadku drogiego sprzętu rozsądne może być przechowywanie dowodu jeszcze dłużej.

Sam paragon nie jest konieczny do złożenia reklamacji. Zakup można potwierdzić także wyciągiem bankowym, wydrukiem płatności kartą, wiadomością e-mail, fakturą albo zeznaniem świadka. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji wyłącznie od przedstawienia paragonu.

Warto zrobić jego zdjęcie lub skan, ponieważ wydruki na papierze termicznym z czasem blakną.

Umowy: sześć albo trzy lata

Ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi sześć lat. W przypadku świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są to natomiast zazwyczaj trzy lata.

Umowę należy więc zachować przynajmniej do całkowitego rozliczenia zobowiązań i upływu okresu, w którym druga strona może zgłosić roszczenia.

Szczególnej ostrożności wymagają umowy sprzedaży samochodu, pożyczki, najmu oraz dotyczące kosztownego remontu. Wraz z nimi warto przechowywać aneksy, protokoły odbioru, wypowiedzenia i potwierdzenia płatności.

Dokumenty bankowe zależą od transakcji

Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego co do zasady przedawniają się po dwóch latach. Zwykłych wyciągów, służących wyłącznie do sprawdzania codziennych operacji, nie trzeba więc przechowywać bezterminowo.

Inaczej jest, jeśli potwierdzenie przelewu dokumentuje zapłatę podatku, zakup samochodu, spłatę pożyczki, remont nieruchomości albo inną kosztowną transakcję. Wtedy należy je zachować razem z dokumentami dotyczącymi danej sprawy.

Umowę kredytową, aneksy i harmonogram spłat najlepiej przechowywać przez cały okres kredytowania. Po spłacie szczególnie ważne jest zaświadczenie o całkowitym uregulowaniu zobowiązania.

Tych dokumentów lepiej nie wyrzucać

Bezterminowo warto przechowywać dokumenty dotyczące nieruchomości: akty notarialne, postanowienia spadkowe, umowy darowizny, dokumentację budowlaną, decyzje administracyjne oraz potwierdzenia większych remontów.

Podobna ostrożność jest wskazana w przypadku świadectw pracy i dokumentów płacowych. Szczególnie ważne są dowody zatrudnienia i zarobków sprzed 1999 roku, które mogą być potrzebne ZUS do ustalenia lub ponownego przeliczenia kapitału początkowego.

Jeśli dawny pracodawca przestał istnieć, odtworzenie dokumentacji może wymagać poszukiwań w archiwach. Dlatego świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz legitymacje ubezpieczeniowe najlepiej zachować co najmniej do ostatecznego ustalenia wysokości emerytury.

Nie wyrzucaj dokumentów w całości

Starych deklaracji podatkowych, umów i wyciągów bankowych nie należy wrzucać bezpośrednio do kosza. Zawierają one między innymi numery PESEL, adresy, podpisy, informacje o dochodach i numery rachunków.

Najbezpieczniej zniszczyć je w niszczarce tnącej papier na drobne fragmenty. Samo przedarcie kartki na pół nie zapewnia skutecznej ochrony danych.

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