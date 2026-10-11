„Kaliningrad to jednostrzałowy pistolet”. Ekspert mówi, co zrobi NATO

Jakub Mielnik: Co jest obecnie dla nas groźniejsze: zagrożenie atakiem rosyjskim z Kaliningradu czy plotki o epidemii dżumy w Irkucku na Syberii?

Errki Koort: Na nasze szczęście Irkuck jest bardzo daleko od Europy, a Rosja z powodu wojny na Ukrainie jest izolowana od zachodu. Zanim więc cokolwiek by do nas dotarło, musiałoby dojść najpierw do pandemicznej sytuacji w samej Rosji. Jest to jednak bardzo dobry moment dla krajów europejskich, takich jak Francja czy Włochy, żeby przemyśleć wydawanie wiz turystycznych Rosjanom. Być może te pogłoski o dżumie w Rosji pozwolą im zrozumieć, że w tym momencie turystyka z tego kraju nie jest nam wcale potrzebna.

A Kaliningrad? Mamy powody do obaw?

To jest jedna wielka baza wojskowa w samym środku NATO, ale musimy mieć świadomość, że Rosjanie rozumieją bardzo dobrze, że dla nich jest to większy problem, niż dla państw NATO.

Dlaczego?