„Kaliningrad to jednostrzałowy pistolet”. Ekspert mówi, co zrobi NATO
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„Kaliningrad to jednostrzałowy pistolet”. Ekspert mówi, co zrobi NATO

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Znika Kaliningrad
Znika Kaliningrad Źródło: GDDKiA
Zagrożenie ze strony Kaliningradu to zręcznie podsycany przez Kreml mit oparty na nieaktualnym już założeniu, że w razie konfrontacji z Moskwą, NATO nie odważy się uderzyć na terytorium Moskwy. Rosjanie budują napięcie wokół obwodu, ujawniając na mapach Google lokalizację bunkra z bronią jądrową, ale prawda jest taka, że w razie wojny, Putin będzie miał większy problem z bezpieczeństwem Kaliningradu niż NATO z utrzymaniem przesmyku suwalskiego – mówi Errki Koort, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie.

Jakub Mielnik: Co jest obecnie dla nas groźniejsze: zagrożenie atakiem rosyjskim z Kaliningradu czy plotki o epidemii dżumy w Irkucku na Syberii?

Errki Koort: Na nasze szczęście Irkuck jest bardzo daleko od Europy, a Rosja z powodu wojny na Ukrainie jest izolowana od zachodu. Zanim więc cokolwiek by do nas dotarło, musiałoby dojść najpierw do pandemicznej sytuacji w samej Rosji. Jest to jednak bardzo dobry moment dla krajów europejskich, takich jak Francja czy Włochy, żeby przemyśleć wydawanie wiz turystycznych Rosjanom. Być może te pogłoski o dżumie w Rosji pozwolą im zrozumieć, że w tym momencie turystyka z tego kraju nie jest nam wcale potrzebna.

A Kaliningrad? Mamy powody do obaw?

To jest jedna wielka baza wojskowa w samym środku NATO, ale musimy mieć świadomość, że Rosjanie rozumieją bardzo dobrze, że dla nich jest to większy problem, niż dla państw NATO.

Dlaczego?

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Wprost.

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