KRS reaguje na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. „To budzi niepokój”

Krajowa Rada Sądownictwa wydała komunikat po posiedzeniu, które odbyło się w dniach 22-25 września. Pojawia się w nim m.in. wątek dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. „Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła także uchwałę w sprawie kryzysu w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, w której podkreślono, że wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału wciąż nie są dopuszczeni do wykonywania swoich obowiązków” – czytamy.

KRS reaguje na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Jest nowy komunikat

„Co więcej, wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne związane z powstrzymaniem się od orzekania w wadliwie funkcjonującym Trybunale. Niepokój Krajowej Rady Sądownictwa budzi także niezwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK oraz brak projektu budżetu Trybunału na 2027 rok” – podano dalej.

W komunikacie KRS zaznaczono także, że obecna sytuacja „powoduje ograniczenie ochrony prawnej obywateli, uniemożliwia Krajowej Radzie Sądownictwa, by skutecznie występowała z wnioskami do tego organu i pozbawia Prezydenta RP możliwości pełnego realizowania prawa do występowania z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego”. „Rada zwraca się z apelem do wszystkich organów państwa o niezwłoczne podjęcie działań i zagwarantowanie możliwości funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją RP” – podsumowano wątek.

Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Polacy podpowiadają Karolowi Nawrockiemu

Jednym z sędziów TK, który nie otrzymał zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego na ceremonię ślubowania, jest Maciej Berek – były minister ds. wdrażania polityki rządu.

„Czy uważa Pani/Pan, że prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?" – takie pytanie zadano w najnowszym sondażu, który na zlecenie Onetu przeprowadziła pracownia SW Research. 41,1 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, 18,5 proc. – jest przeciw. 22,9 proc. nie ma zdania w sprawie, a 17,6 proc. wskazało wariant „trudno odpowiedzieć”.

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