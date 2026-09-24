Ziobro o ostatnich zatrzymaniach CBA. „Bezpodstawne nadużycie siły państwa”

Ukrywający się za granicą Zbigniew Ziobro w ostrych słowach skomentował niedawne zatrzymanie dwóch osób przez CBA. Chodzi o akcję Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z aferą w Polskiej Fundacji Narodowej.

Ziobro broni zatrzymanych. Wraca do kampanii hejtu na sędziów

Były minister sprawiedliwości twierdzi, że finansowane z publicznych pieniędzy szczucie na sędziów było akcją ważną dla społeczeństwa. „2017Kampania, która pokazała patologie w sądach. Była potrzebna. Żurek i „nadzwyczajna kasta” siali wtedy kłamstwo: w togach aniołowie, dyscyplinarki działają” – zaczął swój komentarz na X (pisownia oryginalna).

„Po dziewięciu latach: świt, CBA, konwój do Rzeszowa. Dyrektorka z Kancelarii Prezydenta i dziennikarz znienawidzonej przez Tuska Republiki. Nie wezwanie. Spektakl. Bezpodstawne nadużycie siły państwa. Łatwiej o świcie wywieźć dwoje ludzi, niż powiedzieć Polakom, dlaczego tankują drożej, a w przychodni czekają dłużej” – oskarżał.

Odnosił się w ten sposób do zatrzymań Piotra M. i Anny P.: komentatora TV Republika oraz dyrektorki Biura Wydarzeń Prezydenta. Osoby te przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w związku ze śledztwem, dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Żurek: Partyjna propaganda za publiczne pieniądze skrupulatnie rozliczana

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek komentował tę sprawę jednoznacznie. „Zatrzymanie kolejnych osób w śledztwie dotyczącym opłacanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej kampanii »Sprawiedliwe Sądy« to jasny sygnał: mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są skrupulatnie rozliczane” – pisał na X.

Warto przypomnieć, że w tamtej kampanii w sieci oraz na ulicach pojawiały się hasła typu: „Pijany sędzia awanturował się w klubie”, „Sędzia z żoną kradli elektronikę”, „Sędzia kradła spodnie”, „Sędzia może kłamać bezkarnie” itp. Już wtedy pytano, czy na pewno mieści się to w statutowych celach fundacji. Kampania nieprzypadkowo zbiegła się w czasie z protestami przeciwko zmianom w sądownictwie, forsowanym przez PiS.

Zatrzymani to byli PR-owcy premier Beaty Szydło i założyciele spółki Sovere, która za państwowe pieniądze przeprowadziła kampanię billboardową „Sprawiedliwe Sądy”. W czasach PiS M. i P. pracowali też w Centrum Informacyjnym Rządu.

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