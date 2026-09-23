Rzecznik Nawrockiego o zatrzymaniu dyrektor w Kancelarii Prezydenta. „Rzetelna pracownica”

Funkcjonariusze CBA na polecenie prokuratury zatrzymali w środę 23 września kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Chodzi o Annę P. i Piotra M. – byłych członków zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię. Anna P. to dyrektorka biura wydarzeń prezydenta. Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu 24 przekonywał, że Kancelaria Prezydenta „nie żałuje” zatrudnienia kobiety.

Szefowa biura wydarzeń prezydenta zatrzymana. Rzecznik Nawrockiego komentuje

– To bardzo dobra i rzetelna pracownica. Pani dyrektor od ponad roku pełni funkcję kierowniczą w Kancelarii Prezydenta – wyjaśniał rzecznik Nawrockiego. Leśkiewicz zwrócił uwagę, że Anna P. została zatrzymana w związku ze sprawą sprzed dziewięciu lat. Rzecznik głowy państwa dodał, że „oceni to sąd, a nie Waldemar Żurek, którego ta sprawa bezpośrednio dotyczyła”.

Leśkiewicz podkreślił, że minister sprawiedliwości „był podmiotem tej kampanii informacyjnej, która była wówczas przygotowana”. – Ta sprawa ma ewidentnie charakter polityczny – przekonywał rzecznik prezydenta. Leśkiewicz nie dał wiary zapewnieniom Żurka, że sprawa jest czysto kryminalna. – Wiele rzeczy opowiada pan Waldemar Żurek. Rzadko mówi z sensem i rzadko też te sprawy znajdują potem pokrycie w decyzjach sądów – ocenił rzecznik Nawrockiego.

Anna P. zatrzymana przez CBA. Rafał Leśkiewicz skrytykował Waldemara Żurka

Leśkiewicz zauważył, że sprawa „była wyjaśniona wiele lat temu i umorzona”. Rzecznik głowy państwa zasugerował, że prokuratura powinna przesłuchać Dawida Kacprzyka i skoncentrować się na rozliczeniu afery Szpitala Południowego w Warszawie, czy przekrętów przy wypłacaniu środków powodzianom.

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