Poranna akcja CBA. Zatrzymania w związku ze sprawą Polskiej Fundacji Narodowej

W środę 23 września CBA zatrzymało dwie osoby w związku ze śledztwem, dotyczącym nieprawidłowości w PFN. Informację na platformie X przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Afera z PFN. CBA zatrzymało dwie kolejne osoby

„Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. Zatrzymane osoby przewożone są do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać” – oznajmiał Dobrzyński.

W Rzeszowie badane są podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Chodzi głównie o mechanizm finansowania kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Śledczy podejrzewają, że mogło to doprowadzić do szkody majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł. Pieniądze stracić miała PFN, utworzona z kilkunastu spółek Skarbu Państwa.

W lipcu tego roku zarzuty w tej sprawie usłyszeli już były prezes PFN Cezary J. oraz były członek zarządu fundacji Maciej Ś. Podejrzewa się ich nie tylko o nieprawidłowe sfinansowanie kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, ale też o nielegalne finansowanie PiS oraz Solidarnej Polski. Obaj mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

RMF FM podało nazwiska zatrzymanych w środę osób. Jedną z nich jest Anna Plakwicz, obecna dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Drugi z zatrzymanych to Piotr Matczuk, komentator Telewizji Republika. Oboje pracowali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w czasach PiS. Później założyli firmę, która organizowała kampanie propagandowe, np. w sprawie patologii w polskim sądownictwie.

PFN utrudniała pracę NIK

W kwietniu 2021 roku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej złożyła Najwyższa Izba Kontroli. Polegać ono miało na utrudnianiu przeprowadzenia kontroli przez niezapewnienie dostępu do dokumentów.

Polska Fundacja Narodowa powstała w 2016 roku i miała budować „polską markę”. Za jej założenie odpowiadało 17 spółek Skarbu Państwa, wśród nich m.in. Orlen, PGE, PKO Bank Polski, Tauron czy PZU.

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