Nawrocki odpowiada na zarzuty. „Sam decyduję o moim kalendarzu”

100 tys. dolarów za rozmowę z prezydentem? Doniesienia dotyczące wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku wywołały polityczną burzę.

Płatne spotkania z Karolem Nawrockim?

Radio Zet i „Newsweek” informowały o ofercie pakietów sponsorskich przygotowanej przy okazji Polish-American Economic Summit. Według ustaleń dziennikarzy najwyższy pakiet miał kosztować 100 tys. dolarów i obejmować rozmowę z Karolem Nawrockim.

„Pakiet Platinum za 100 tys. dolarów to rozmowa 1 na 1 z prezydentem Polski, Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tys. dolarów” – czytamy w ofercie Centrum Strategii Rozwojowych, organizatora wydarzenia.

Centrum Strategii Rozwojowych to prywatna fundacja, której założycielami byli nominaci spółek Skarbu Państwa z czasów rządów PiS.

Nawrocki odpowiada na zarzuty. Chodzi o płatne spotkania

Karol Nawrocki postanowił odpowiedzieć na zarzuty. – Państwo doskonale wiecie, że jedynym kryterium, z którym można umówić ze mną spotkanie, jest dobro Polski, albo konkretnej grupy społecznej, jeśli jesteśmy w Polsce, albo konkretnego obywatela Polski. To jest rzecz oczywista – powiedział prezydent do dziennikarzy podczas wizyty w Nowym Jorku.

W opinii głowy państwa „oczywistym dla opinii publicznej w Polsce jest to,że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem”. – Sam decyduję o moim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek Polaków i Polski, to jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz z całą pewnością, nie żadna fundacja, stowarzyszenia, nawet nie moi ministrowie – oświadczył Karol Nawrocki.

Prezydent wskazał, że podczas wizyty w USA koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Tłumaczył, że „najważniejszym celem rozmów w USA jest wspólna z rządem inicjatywa przyspieszenia dostaw z przemysłu zbrojeniowego”.

Kancelaria Prezydenta: Nie można kupować sobie spotkań z Nawrockim

Wcześniej do medialnych doniesień odnieśli się przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, stanowczo zaprzeczył doniesieniom o możliwości kupowania spotkań z prezydentem.

„Nie, nie można kupować sobie żadnych spotkań. Próba imputowania tego głowie państwa jest obrzydliwością opartą o kłamstwo” – napisał w mediach społecznościowych.

Jeszcze mocniej zareagował Paweł Szefernaker. „Już raz przegraliście na kłamstwie. Przegracie znowu” – komentował w sieci.

Głos zabrał również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przekonywał, że nikt nie płacił za udział w forum. Jak podkreślił, ani zaproszenie, ani możliwość spotkania z Karolem Nawrockim nie były uzależnione od przekazania pieniędzy.

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