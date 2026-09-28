Trzaskowski niepewny swojego losu ws. referendum? Tajemnicza kampania w Warszawie

„TO JUŻ ABSOLUTNIE OSTATNI DZWONEK! Dziś kończymy zbiórkę podpisów. To ostatnie godziny, żeby dopisać swoje nazwisko do wniosku o referendum” – podkreśla Stołeczna Operacja Referendalna. Wniosek dotyczy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta.

Rafał Trzaskowski zostanie odwołany? Kluczowa faza ws. referendum

„Jeśli jeszcze się nie podpisałeś – zrób to dziś. Jeśli masz u siebie wypełnione karty – przynieś je natychmiast do naszych wolontariuszy” – czytamy dalej. Do wpisu dołączono grafikę, na której widać, gdzie znajdują się punkty, w których można wyrażać poparcie dla inicjatywy referendalnej.

Aby do referendum doszło, organizatorzy muszą uzbierać ok. 132 tys. podpisów. Sami szacują, że w rzeczywistości potrzebują ich ok. 150-160 tys., bo wiadomo, że na etapie weryfikacji część z nich zostanie odrzucona. Maciej Wilk, jeden z inicjatorów akcji, w zeszłym tygodniu poinformował, że uzbierano „grubo” ponad 100 tys. podpisów, ale jednocześnie nie podał konkretnej liczby, aby nie demobilizować „ani w jedną, ani w drugą stronę”.

Tajemnicza kampania w Warszawie. Ratusz reaguje

Jak podaje „Fakt”, w całej Warszawie pojawiły się plakaty i billboardy, które pokazują, do jakich zmian doszło w ciągu ostatnich siedmiu lat. Można się z nich dowiedzieć m.in. o liczbie szkół zbudowanych w stolicy.

Biuro prasowe UM Warszawy potwierdziło, że za kampanią stoi ratusz. Jak podano, kampania „Warszawa się liczy” prezentuje mieszkańcom zmiany, jakie dokonują się „w najbardziej ich interesujących obszarach funkcjonowania miasta, takich jak edukacja, bezpieczeństwo, transport publiczny czy czystość powietrza". „Głównym źródłem danych jest Raport o Stanie Miasta 2025, który władze miasta są zobowiązane przedstawiać corocznie radzie miasta” — dodano.

Jednocześnie ratusz zaprzeczył, że czas realizowania kampanii billboardowej celowo zbiegł się z okresem zbierania podpisów pod inicjatywą referendalną. Jak dodano, finalne koszty kampanii będą znane po jej zakończeniu.

Czytaj też:

Zamienili głosy Nawrockiego i Trzaskowskiego. Sąd podjął decyzję ws. błędu komisji Czytaj też:

Trzaskowski zostanie odwołany? Trzy scenariusze. Ekspert: To byłaby katastrofa