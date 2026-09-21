Trzaskowski zostanie odwołany? Tajemnica wokół liczby podpisów. Nowy komunikat

Stołeczna Operacja Referendalna (SOR) zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. „To już ostatnia prosta. Zostało tylko 7 dni! Nadszedł czas maksymalnej mobilizacji!” – napisał Maciej Wilk, jeden z inicjatorów akcji.

Trzaskowski zostanie odwołany? Liczba podpisów okryta tajemnicą. Nowy wpis Wilka

„Warszawiacy! Wiem, że wielu z Was wciąż zbiera podpisy indywidualnie wśród rodziny i znajomych. Teraz kluczowe jest, aby wszystkie te podpisy trafiły do nas NA CZAS! Wypełnione karty można dostarczyć bezpośrednio do dowolnego punktu zbiórki SOR lub do siedziby przy al. Niepodległości 18. Prosimy o ich dostarczenie najpóźniej do piątku, 25 września” – czytamy dalej.

Jak przekazał Wilk, osoby, które planują przesłać wypełnione karty pocztą, powinny je nadać najpóźniej we wtorek 22 września, aby dokumenty miały szansę dotrzeć w wymaganym terminie. „Nie czekajcie do ostatniego dnia! Podpisy, które dotrą po 27 września, nie będą mogły zostać przedłożone Komisarzowi Wyborczemu” – zaapelował.

Maciej Wilk poinformował, że zebrano już „grubo ponad 100 000” podpisów. „Dzisiaj jednak celowo nie podajemy dokładnej liczby – nie chcemy demobilizować ani w jedną, ani w drugą stronę” – napisał. „Powiem tylko tyle: przed nami wielka szansa na wynik, który malkontentów wprawi w prawdziwe osłupienie. Ale na tym etapie wciąż nic nie jest jeszcze przesądzone – wszystko zależy od naszej mobilizacji i współdziałania przez te końcowe 7 dni. Damy radę” – zakończył wpis Maciej Wilk.

Aby udało się doprowadzić do głosowania, należy zebrać ok. 132 tys. podpisów. Organizatorzy akcji twierdzą, że realnie potrzebują ich 150-160 tys., bo część – w toku weryfikacji – na pewno okaże się nieważna.

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