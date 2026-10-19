Ten polityk rzuci wyzwanie Tuskowi? „Malowany lider to byłaby ściema”

Donald Tusk wciąż pozostaje najważniejszym politykiem Koalicji Obywatelskiej i całej koalicji rządzącej. Premier jest głównym rozgrywającym, stanowi punkt odniesienia, pomaga stabilizować koalicję i spaja środowiska, które nie zawsze mają identyczne interesy.

Donald Tusk największą siłą KO i jej problemem

Jest jednak druga strona tej sytuacji: im mocniejsza pozycja szefa rządu, tym trudniej dostrzec polityka, który mógłby go zastąpić. Dla KO to jednocześnie źródło stabilności i poważne wyzwanie na przyszłość.

Politolog Adam Traczyk w „Rozmowie Wprost” zwrócił uwagę na fakt, że doświadczenie, rozpoznawalność i zdolność utrzymywania politycznej jedności dają premierowi przewagę, ale jednocześnie sprawiają, że cały obóz w dużej mierze pozostaje uzależniony od jednego lidera.

— Chyba rzeczywiście tak jest w przypadku wszystkich silnych liderów politycznych: jednocześnie są oni najmocniejszym orężem własnego obozu politycznego i jednocześnie jego największym obciążeniem – mówił szef More in Common Polska.

Według eksperta trudno wyobrazić sobie zarówno KO, jak i koalicję 15 października bez Donalda Tuska. Przypomniał okres słabości partii pod przywództwem Grzegorza Schetyny i Borysa Budki.

— Bez Donalda Tuska nie ma Koalicji Obywatelskiej, a także rządów tej koalicji. To on był politykiem, który wprowadził wewnętrzny spokój po centrowo-liberalnej stronie polskiej sceny politycznej – zaznaczył.

Znaczenie Donalda Tuska dla obecnej większości dobrze pokazują wydarzenia po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło wówczas więcej głosów niż Koalicja Obywatelska, ale nie zdołało zbudować większości parlamentarnej. To Donald Tusk potrafił porozumieć się z innymi ugrupowaniami i stworzyć wspólny rząd.

Donald Tusk nie ma następcy?

Adam Traczyk podkreślił, że dziś nie widać wyraźnego pretendenta, który mógłby bez większych wątpliwości przejąć przywództwo w KO. Nie chodzi wyłącznie o rozpoznawalność, ale także o zdolność zbudowania własnego zaplecza i zdobycie autorytetu w strukturach partii.

Pewien obraz sytuacji daje wypowiedź samego premiera. Latem, podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, Donald Tusk został zapytany, czy jego polityczny czas już minął. Odpowiedział: „władzy się nie oddaje, lecz się ją zdobywa”.

– Kreowanie potencjalnych następców zwykle nie wychodzi najlepiej. Ludzie czują, że jest to trochę ściema, że mamy do czynienia z malowanym liderem, a nie rzeczywistym przywódcą, który własną siłą polityczną doszedł do obecnej pozycji – wyjaśnił szef More in Common Polska w „Rozmowie Wprost”.

– Dla politycznej opozycji Donald Tusk pozostaje wygodnym celem. Jest postacią dobrze znaną, od lat obecną na pierwszej linii polskiej polityki, a przez to łatwą do krytykowania. Ale jest to także cel trochę wyświechtany. Jak długo można powtarzać słynne “wina Tuska” i nadal zachowywać wiarygodność w oczach wyborców? – dopytywał ekspert.

Sikorski zastąpi Tuska? Ekspert ocenia jego szanse

Wśród polityków, którzy mogliby w przyszłości odegrać większą rolę w Koalicji Obywatelskiej, coraz częściej pojawia się Radosław Sikorski. Funkcja wicepremiera i ministra spraw zagranicznych daje mu możliwość zabierania głosu nie tylko w kwestiach dyplomacji, lecz także w sprawach krajowych.

– Radosław Sikorski jest jednym z polityków o największym potencjale w gronie Koalicji Obywatelskiej. Musimy jednak pamiętać, że powinien również zbudować swoją pozycję wewnątrz struktur tego ugrupowania. Bardzo wyraźnie widzieliśmy to podczas prawyborów przed wyborami prezydenckimi, w których przegrał z Rafałem Trzaskowskim. To właśnie było jego największą słabością, że Rafał Trzaskowski miał silne wsparcie wewnątrz struktur KO, a także wśród samorządowców reprezentujących to ugrupowanie w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce – tłumaczył Adam Traczyk.

– To właśnie nad tym Radosław Sikorski musi jeszcze popracować wewnątrz partii, aby stać się w pełni wiarygodnym pretendentem do najwyższych urzędów państwowych, a być może także do stanowisk jeszcze wyższych niż te, które obecnie zajmuje. Nie zdziwię się jednak, jeśli w przyszłorocznej kampanii wyborczej będzie odgrywał większą rolę – dodał ekspert.

O wysokiej pozycji Radosława Sikorskiego świadczą również wyniki badań opinii publicznej. W sondażu CBOS, w którym sprawdzono poziom zaufania do polityków z września 2026 roku, szef MSZ zajął trzecie miejsce. Zaufanie do niego zadeklarowało 43 proc. badanych.

Wyżej znaleźli się prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał 53 proc., oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, cieszący się zaufaniem 45 proc. respondentów.

Jeszcze mniejszy dystans między Radosławem Sikorskim a Karolem Nawrockim pokazało badanie IBRiS dla Onetu, opublikowane 24 września. Prezydent uzyskał w nim 47,1 proc. wskazań, a szef MSZ — 46,2 proc. Różnica wyniosła zaledwie 0,9 pkt proc., czyli mniej niż deklarowany margines błędu.

Zdaniem Adama Traczyka jednym z największych atutów Radosława Sikorskiego pozostaje doświadczenie w polityce zagranicznej

— Szef MSZ buduje swoją pozycję jako wytrawny dyplomata. Jeśli wsłuchamy się w jego przemówienia, zauważymy, że rzeczywiście prezentują one światowy poziom: zarówno na forum ONZ, jak i podczas różnego rodzaju międzynarodowych konferencji. To buduje prestiż i wizerunek, na którym mu zależy – podkreślił ekspert.

Sikorski nie chce być premierem?

Sam zainteresowany pytany o swoje ambicje w polityce krajowej za każdym razem ucina spekulacje i zapewnia, że nie będzie w żaden sposób podważał przywództwa Donalda Tuska. – Proszę zakończyć tę prowokację intelektualną i polityczną – powiedział szef MSZ do Justyny Dobrosz-Oracz, gdy w listopadzie ubiegłego roku dziennikarka TVP zadała wprost pytanie, czy nie chciałby zostać premierem.

Dopytywany, czy nie myśli o starcie w wyborach prezydenckich, Radosław Sikorski odparł, że zostało do nich jeszcze bardzo dużo czasu. – U nas kampania trwa nieustająco. Tydzień to nieskończoność w polityce, a co dopiero cztery i pół roku – komentował.

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