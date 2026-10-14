Tusk wrócił z wielkimi obietnicami. Po trzech latach Polacy wystawiają rachunek

15 października 2023 roku miał być końcem jednej politycznej epoki i początkiem kolejnej. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zdobyły większość pozwalającą odsunąć PiS od władzy, a Donald Tusk po dziewięciu latach przerwy ponownie stanął na czele rządu.

Szef KO wracał do władzy z politycznym kapitałem, którego nie można było ignorować. Hasło „15 października” stało się symbolem mobilizacji wyborców przeciwnych PiS, zwiastunem nowej nadziei i zapowiedzią zmiany jakościowej w polskiej polityce. W kampanii Koalicja Obywatelska obiecywała nie tylko zmianę personalną, ale również szybkie odwrócenie wielu decyzji podjętych za czasów PiS.

Po trzech latach rządów bilans jest znacznie bardziej skomplikowany. Część zapowiedzi udało się przekuć w konkretne działania, inne wciąż czekają na realizację. Niektóre zderzyły się z oporem koalicjantów, inne z wetami Karola Nawrockiego.

Tusk odblokował pieniądze z KPO

Jednym z najbardziej konkretnych osiągnięć gabinetu Donalda Tuska było odblokowanie unijnych pieniędzy. W lutym 2024 roku Komisja Europejska otworzyła Polsce drogę do korzystania ze środków z polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie chodziło o blisko 240 mld zł.

Warszawa odzyskała możliwość korzystania z pieniędzy, których wypłata była wcześniej wstrzymywana w związku ze sporem o praworządność. Dla nowego gabinetu był to nie tylko sukces finansowy, ale także polityczny sygnał, że Polska ponownie może odgrywać aktywną rolę w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej.

Samo odblokowanie pieniędzy nie oznacza jednak, że wszystkie środki zostały dobrze wydane albo że inwestycje automatycznie przyniosą oczekiwane efekty. Kolejnym testem pozostaje jakość wykorzystania unijnych funduszy: czy przełożą się na rozwój infrastruktury, poprawę usług publicznych i realne korzyści dla obywateli.

Dobra sytuacja gospodarcza a portfele Polaków

Drugim ważnym elementem trzyletniego bilansu koalicji jest sytuacja gospodarcza. Polska pozostaje również w gronie państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. W sierpniu 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8 proc.

Polska zajmuje obecnie 21. miejsce wśród największych gospodarek świata pod względem nominalnego PKB, a wejście do pierwszej dwudziestki, czyli wyprzedzenie Szwajcarii, według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma nastąpić w 2028 roku.

To dane, które rząd może przedstawiać jako dowód stabilności gospodarczej i odporności kraju na zewnętrzne wstrząsy. Nie wszystkie pozytywne zmiany są bezpośrednim skutkiem decyzji podejmowanych przez gabinet Tuska. Na kondycję gospodarki wpływa wiele innych czynników, w tym ogólna koniunktura w Europie.

Dobre wskaźniki makroekonomiczne nie zawsze oznaczają też, że obywatele odczuwają poprawę we własnych portfelach. Dla wielu rodzin ważniejsze od miejsca Polski w światowym rankingu pozostają ceny w sklepach, wysokość rachunków i wynagrodzeń, a także koszty codziennego życia. Dlatego gospodarczego sukcesu nie da się ocenić wyłącznie na podstawie ekonomicznych wskaźników.

100 konkretów Tuska. Ile udało się zrealizować?

Największym problemem politycznym Donalda Tuska pozostaje realizacja obietnic wyborczych. Przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała realizację „100 konkretów w 100 dni”. Szybko okazało się, że dotrzymanie tego terminu jest nierealne.

– Mówię o zwycięstwie 15 października. Moja partia dostała 31 proc. głosów, więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek? – dopytywał premier w październiku 2025 roku podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa.

Według oficjalnej strony „100 konkretów” do tej pory zrealizowano 34 obietnice. Wśród sukcesów rząd wymienia między innymi: zmiany w mediach publicznych, odblokowanie funduszy unijnych i powrót Polski do grona państw aktywnie uczestniczących w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej. Na liście znalazły się również zmiany w spółkach Skarbu Państwa, podniesienie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, likwidacja prac domowych, zmiany dotyczące lekcji religii oraz wprowadzenie tzw. urlopu dla przedsiębiorców.

Część pomysłów wymaga ogromnych nakładów finansowych, inne szerokiego porozumienia politycznego. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica różnią się w sprawach gospodarczych, światopoglądowych i ustrojowych. I tutaj pojawia się problem, bo każda większa reforma wymaga nie tylko przekonania prezydenta, ale często najpierw żmudnych negocjacji w ramach koalicji.

Co nie zawsze jest łatwe, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę chłodne relacje między Donaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, które chyba dla nikogo nie są tajemnicą. Szczególnie, że szefowa Polski 2050 publicznie krytykowała część działań rządu. – Siedzi w rządzie i nie ma dnia, żeby w ten rząd nie waliła. To się klei? Nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Pisząc takie głupoty, szkodzi koalicji – grzmiał Piotr Zgorzelski z PSL.

Niektóre obietnice zostają więc złagodzone a inne są odkładane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jednak wyborcy nie głosowali na harmonogram prac legislacyjnych, lecz na konkretną wizję zmian. Wiele osób oczekiwało, że po przejęciu władzy przez koalicję, efekty będą widoczne szybciej.

Hasło „100 konkretów w 100 dni” było nośne i łatwe do zapamiętania, ale jednocześnie stworzyło oczekiwanie, którego rząd nie był w stanie utrzymać.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Po stronie plusów rządu z pewnością można zapisać mocny nacisk na bezpieczeństwo. Gabinet Donalda Tuska zwiększał wydatki obronne, rozwijał projekt Tarczy Wschód i wzmacniał współpracę z sojusznikami. W 2026 roku Polska dołączyła ponadto do europejskiej Koalicji Antybalistycznej wspólnie z Ukrainą i innymi państwami regionu.

W 2027 roku rząd planuje przeznaczyć na kwestie związane z obronnością gigantyczną kwotę 131,7 mld zł, co ma stanowić ma około 3 proc. PKB. To pokazuje, jak bardzo wojna w Ukrainie zmieniła priorytety rządu.

Nie oznacza to, że nie ma sporów dotyczących szczegółów, jednak zasadniczy kierunek pozostaje podobny: Polska musi zwiększać zdolności obronne i współpracować z sojusznikami, ponieważ sytuacja za wschodnią granicą nie pozwala na odkładanie tych zadań na później.

Donald Tusk kontra Karol Nawrocki. Trudne relacje z Pałacem Prezydenckim

Realizacja obietnic wyborczych okazała się trudniejsza również z powodu sporów wewnątrz koalicji i konfliktu z prezydentem. Po wyborach, gdy nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego został Karol Nawrocki, sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Prezydent przyjął wobec rządu znacznie bardziej konfrontacyjne stanowisko niż jego poprzednik Andrzej Duda, a prawo weta stało się jednym z najważniejszych narzędzi używanych przez głowę państwa.

Karol Nawrocki regularnie korzysta z możliwości blokowania ustaw przyjmowanych przez parlament. Wśród zawetowanych ustaw znalazły się między innymi rozwiązania dotyczące: rynku kryptowalut, zmian w prawie oświatowym czy nowelizację wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Prezydent przedstawia swoje decyzje jako obronę interesu obywateli i sprzeciw wobec przepisów, które uważa za złe lub niebezpieczne. Rząd widzi w nich natomiast przeszkodę w realizacji programu, z którym szedł do wyborów.

Rozliczenia afer PiS utknęły?

Donald Tusk wracał do władzy również z obietnicą rozliczenia poprzedniej ekipy. Śledztwa, komisje śledcze w Sejme i doniesienia dotyczące nieprawidłowości popełnianych przez polityków PiS stały się nieodłącznym elementem politycznego krajobrazu. Dla wyborców Koalicji 15 października były dowodem realizowania zapowiedzi. Dla PiS – próbą politycznej zemsty. Wyborcy oczekiwali rozliczeń szybkich i spektakularnych, tymczasem prawo działa wolniej niż kampania polityczna.

Trudno nie odnieść wrażenia, że część spraw ugrzęzła w skomplikowanych procedurach prawnych. Zbigniew Ziobro cieszy się wolnością jako korespondent TV Republika w Stanach Zjednoczonych, Marcin Romanowski prowadzi z wymiarem sprawiedliwości grę w kotka i myszkę a służby szukają go po całej Europie. Daniel Obajtek korzysta z przywilejów europosła, podobnie jak Mariusz Kamiński.

Ogłoszenie śledztwa czy postawienie zarzutów nie jest tym samym co prawomocne rozstrzygnięcie sprawy. Część postępowań może trwać jeszcze wiele miesięcy, o ile nie lat. I nie jest to wina wyłącznie Waldemara Żurka, który wielokrotnie musiał zbierać baty za decyzję sądów czy prokuratury, w których nadal znajduje się wielu nominatów Zbigniewa Ziobry.

Niektórzy zwolennicy koalicji wprost przyznają jednak, że tempo rozliczeń jest rozczarowujące. Oczekiwali szybkich, widocznych rezultatów. Tymczasem im dłużej trwają postępowania, tym łatwiej przeciwnikom rządu przedstawiać je jako nieskuteczne, a sympatykom PiS jako polityczną nagonkę.

Wyborcy lewicy zawiedzeni rządami Tuska?

Jeżeli wskazać obszar, w którym oczekiwania części wyborców zderzyły się ze szczególnie twardą rzeczywistością, będą nim kwestie społeczne i światopoglądowe. Szczególnie zawiedzeni mogą czuć się wyborcy lewicowi oraz kobiety, które oczekiwały szybkich zmian w prawie aborcyjnym i większej ochrony prawnej dla osób żyjących w związkach nieformalnych.

Na początku października do prac sejmowej komisji nadzwyczajnej wróciły projekty dotyczące zmian w przepisach regulujących aborcję. Sam powrót do dyskusji nie oznacza jednak, że nowe rozwiązania zostaną uchwalone. Wręcz przeciwnie – chyba nikt już nie wierzy w to, że zmiany rzeczywiście wejdą w życie.

Podobnie wygląda kwestia związków partnerskich. Projekt przeszedł długą drogę konsultacji i uzgodnień, ale ostatecznie przyjęte przez parlament rozwiązania dotyczące statusu osoby najbliższej zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego.

– Prezydent jest gotów podpisać ustawę o statusie osoby bliskiej, która realnie rozwiąże problemy obywateli, ale nie będzie podważać konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny — tłumaczył Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.

Rząd znalazł się więc w trudnej sytuacji. Z jednej strony ma w koalicji ugrupowania i wyborców oczekujących liberalizacji prawa, z drugiej nie dysponuje większością, która pozwalałaby bez przeszkód przeprowadzić wszystkie zapowiadane zmiany.

W efekcie sprawy światopoglądowe, które podczas kampanii były ważnym elementem mobilizacji wyborców, stały się jednym z najbardziej widocznych przykładów ograniczeń obecnej koalicji. W przyszłorocznej kampanii może mieć to ogromne znaczenie, ponieważ Donaldowi Tuskowi będzie trudno przekonać zawiedzionych lewicowych wyborców do tego, aby jeszcze raz uwierzyli w jego obietnice. A straszak w postaci rządów PiS i Konfederacji może nie wystarczyć.

Donald Tusk i zwrot ws. migracji

Jednym z ciekawszych zwrotów w polityce Donalda Tuska była kwestia migracji. Premier, który w kampanii krytykował działania PiS na granicy polsko-białoruskiej i zapowiadał zmianę polityki państwa, z czasem zdecydowanie mocniej postawił na ochronę granicy.

Ograniczenia dotyczące składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy są regularnie przedłużane przez parlament, co jest uzasadniane względami bezpieczeństwa i potrzebą przeciwdziałania wykorzystywaniu migracji przez Białoruś i Rosję do wywierania presji na Polskę.

Tutaj znów Donald Tusk musi mierzyć się z krytyką, ponieważ dla części wyborców jest to znak, że premier opowiedział się za rozwiązaniami, które wcześniej sam krytykował.

Sondaż. Jak Polacy oceniają Donalda Tuska?

Po trzech latach Donald Tusk jest zupełnie innym premierem niż ten, który 13 grudnia 2023 roku przejmował władzę. Wtedy był symbolem powrotu do Europy, rozliczeń PiS i „normalizacji” państwa. Dziś jego rząd musi mierzyć się z mnóstwem problemów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Nie ma jednak wątpliwości, że Donald Tusk pozostaje silnym graczem, a jego następców po stronie koalicji raczej nie widać.

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, czy są zadowoleni z tego, jak Donald Tusk sprawuje funkcję premiera. Jak się okazuje, 38,4 proc. badanych deklaruje zadowolenie z pracy szefa rządu. 17,3 proc. mówi o tym zdecydowanie, a 21,1 proc. wybiera odpowiedź „raczej tak”.

Więcej osób patrzy jednak na pracę premiera krytycznie. 46,1 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z tego, jak Donald Tusk sprawuje swoją funkcję. W tej grupie aż 32,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia jego pracę, a 13,2 proc. wybiera łagodniejszą odpowiedź „raczej nie”.

Ostateczny bilans rządu Donalda Tuska nie sprowadza się jednak do jednego sondażu ani do prostego podziału na sukcesy i porażki. Rada Ministrów działa w warunkach trudnej koalicji, ostrego konfliktu z Pałacem Prezydenckim i napiętej sytuacji międzynarodowej. Nie zmienia to faktu, że wyborcy mają prawo rozliczać go z obietnic i oczekiwać realnych zmian.

Największym wyzwaniem dla Donalda Tuska pozostaje przekonanie Polaków, że zmiana, na którą głosowali w 2023 roku, przynosi efekty odczuwalne w ich codziennym życiu. W przeciwnym razie „ciepła woda w kranie” może nie wystarczyć, aby jesienią 2027 roku znów zmobilizować wyborców do poparcia własnego obozu politycznego.

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