Tusk sięga po sprawdzony manewr. „To jest realny straszak”

15 października 2023 roku Polacy tłumnie ruszyli do urn, licząc na zmianę. Rekordowa frekwencja pomogła odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy i otworzyła nowy rozdział w polskiej polityce. Trzy lata później sprawdzamy, czy wielkie nadzieje wyborców znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Anna Mokrzanowska, Wprost: Czy zmiana, na którą tak wielu czekało, rzeczywiście spełniła oczekiwania wyborców? Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska i jego dotychczasowe osiągnięcia?

Adam Traczyk, szef More in Common Polska: Wydaje mi się, że troszeczkę po japońsku, czyli jako tako. Z jednej strony wyborcy faktycznie dostrzegają zmianę i w jakimś stopniu rzeczywiście do niej doszło. Na pewno nie jest jednak tak, że ta koalicja spełniła wszystkie pokładane w niej nadzieje.

Widzimy dość duże rzesze osób zawiedzionych polityką koalicji. Z jednej strony chodzi o pewną wewnętrzną niespójność, z drugiej — być może o zbyt małe ambicje, a także o niedotrzymanie kilku obietnic. Znaczenie ma również fakt, że po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich coraz częściej dochodzi do pewnego paraliżu działań koalicji ze strony Karola Nawrockiego i jego licznych wet, które wiążą koalicji ręce. To pole manewru jest więc z pewnością mniejsze.

„Można jednak powiedzieć, że na tę sytuację sama koalicja sobie zapracowała. Gdyby oceny jej rządów, szczególnie w pierwszym roku, były lepsze, Rafał Trzaskowski wygrałby wybory prezydenckie. Tak się jednak nie stało. Na początku rządów koalicja liczyła na to, że zmieni się prezydent i będzie mogła pójść za ciosem. Niestety, ten scenariusz się nie ziścił i to trochę na własne życzenie koalicji”

Dzisiaj poparcie dla partii rządzących stabilizuje przede wszystkim relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna, mimo wszystkich zawirowań na rynkach światowych i surowcowych, nieprzewidywalnej polityki gospodarczej Donalda Trumpa, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wojny na Bliskim Wschodzie. Znaczenie ma także to, że prawicowa koalicja — nie chcę powiedzieć, że jest w rozsypce — znajduje się w fazie przetasowań i reorganizacji. To również nie wpływa mobilizująco na wyborców opozycji.

Z pewnością nie można powiedzieć, że koalicja zrealizowała wszystkie obietnice, z czego zresztą sami koalicjanci zdają sobie sprawę.

A jak na tym tle wypada sam Donald Tusk? Czy w oczach własnego elektoratu wciąż pozostaje symbolem siły i gwarantem stabilności? A może coraz więcej wyborców popiera go nie z przekonania, lecz dlatego, że nie widzi realnej alternatywy? Pojawia się też pytanie, czy premier, który przez lata był największym atutem swojego obozu, nie zaczyna dziś stawać się jego obciążeniem.

Chyba rzeczywiście tak jest w przypadku wszystkich silnych liderów politycznych: jednocześnie są oni najmocniejszym orężem własnego obozu politycznego i jednocześnie jego największym obciążeniem.

„Bez Donalda Tuska nie ma Koalicji Obywatelskiej, a także rządów tej koalicji. To on był politykiem, który wprowadził wewnętrzny spokój po centrowo-liberalnej stronie polskiej sceny politycznej”

Pamiętamy końcówkę rządów Ewy Kopacz, a także okres, gdy ugrupowaniem kierowali Grzegorz Schetyna i Borys Budka. Koalicja Obywatelska była wtedy daleka od dobrej kondycji i formy. Donald Tusk doprowadził jednak do zwycięstwa w wyborach. Nawet jeśli nie było to zwycięstwo formalne, ponieważ w 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wyższy wynik procentowy, to nie miało zdolności koalicyjnych. Donald Tusk doprowadził więc do zwycięstwa koalicji.

Dzisiaj również nie ma żadnego innego wiarygodnego pretendenta do miana premiera i lidera Koalicji Obywatelskiej. W pewnym sensie symptomatyczne są słowa Donalda Tuska, które wypowiedział latem tego roku podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Pojawiło się wtedy pytanie ze strony uczestników wydarzenia, czy być może jego czas już minął.

Donald Tusk odpowiedział wówczas, że władzy się nie oddaje, lecz się ją zdobywa.Jeśli ktoś chce rzucić mu wyzwanie, również wewnątrz własnego obozu, to proszę bardzo. Musi jednak zmobilizować poparcie, struktury i swoich stronników, a następnie pokazać, że jest silniejszym liderem.

„Donald Tusk jest więc silny dzięki własnym zasługom i pozycji. Część jego siły wynika jednak z tego, że wewnętrzna konkurencja dla jego przywództwa właściwie nie istnieje. Nie ma chyba naturalnego kandydata, który mógłby go zastąpić”

Kreowanie potencjalnych następców zwykle nie wychodzi najlepiej. Ludzie czują, że jest to trochę ściema, że mamy do czynienia z malowanym liderem, a nie rzeczywistym przywódcą, który własną siłą polityczną doszedł do obecnej pozycji.

W pewnym sensie Donald Tusk jest więc z punktu widzenia politycznej opozycji wygodnym celem, ale też celem nieco wyświechtanym. Jak długo można powtarzać słynne “wina Tuska” i nadal zachowywać wiarygodność w oczach wyborców?

Z drugiej strony, dla własnego obozu politycznego pozostaje on punktem odniesienia, elementem stabilizującym koalicję i cały ten obóz. Można więc powiedzieć, że trochę na dwoje babka wróżyła. Jednocześnie bez Donalda Tuska nie byłoby obecnego rządu ani Koalicji Obywatelskiej w takiej formie. Z drugiej strony polityk z tak dużym doświadczeniem, tak długo obecny w polskiej polityce, siłą rzeczy niesie ze sobą pewne obciążenia.

Wspomniał pan o braku naturalnych następców Donalda Tuska. Tymczasem coraz częściej pojawiają się głosy, że przed wyborami większą rolę w Koalicji Obywatelskiej może odegrać Radosław Sikorski. Czy widzi pan dla niego taką szansę? Czy może wyjść poza obszar polityki zagranicznej i mocniej zaangażować się w sprawy krajowe?

Na pewno sam fakt, że Radosław Sikorski wywalczył sobie pozycję wicepremiera w rządzie, daje mu mandat do szerszego wypowiadania się na temat polityki krajowej, a nie tylko zagranicznej.

Radosław Sikorski z pewnością zdradzał takie ambicje i być może jest jednym z polityków o największym potencjale w gronie Koalicji Obywatelskiej. Musimy jednak pamiętać, że powinien również zbudować swoją pozycję wewnątrz struktur tego ugrupowania. Bardzo wyraźnie widzieliśmy to podczas prawyborów przed wyborami prezydenckimi, w których przegrał z Rafałem Trzaskowskim. To właśnie było jego największą słabością, że Rafał Trzaskowski miał silne wsparcie wewnątrz struktur KO, a także wśród samorządowców reprezentujących to ugrupowanie w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce.

To właśnie nad tym Radosław Sikorski musi jeszcze popracować wewnątrz partii, aby stać się w pełni wiarygodnym pretendentem do najwyższych urzędów państwowych, a być może także do stanowisk jeszcze wyższych niż te, które obecnie zajmuje. Nie zdziwię się jednak, jeśli w przyszłorocznej kampanii wyborczej będzie odgrywał większą rolę.

Radosław Sikorski regularnie wypada bardzo dobrze w sondażach zaufania. W jednym z ostatnich badań jego wynik był niemal taki sam jak Karola Nawrockiego. Czy pana zdaniem szef MSZ to dziś najmocniejszy punkt rządu Donalda Tuska? Których innych ministrów też warto pochwalić za to, co zrobili w ostatnich latach?

„Radosław Sikorski z pewnością buduje swoją pozycję jako wytrawny dyplomata. Jeśli wsłuchamy się w jego przemówienia, zauważymy, że rzeczywiście prezentują one światowy poziom: zarówno na forum ONZ, jak i podczas różnego rodzaju międzynarodowych konferencji. To buduje prestiż i wizerunek, na którym z pewnością mu zależy ”

Wyróżniłbym również drugiego ministra, który w pewnym sensie zajmuje się sprawami międzynarodowymi, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wydaje się, że pełni on niezwykle odpowiedzialną rolę w ramach koalicji, starając się równoważyć napięcia związane z polityką bezpieczeństwa. Z punktu widzenia interesów Polski jest to obecnie kluczowy resort.

Mamy do czynienia z ogromnymi inwestycjami, którymi trzeba zarządzać, ale także z zagrożeniem płynącym zza naszej wschodniej granicy oraz przetasowaniami wewnątrz wspólnoty Zachodu. Dochodzi do tego nieprzewidywalna polityka Donalda Trumpa. Tym wszystkim trzeba umiejętnie zarządzać.

„Wydaje się, że lider PSL-u nie daje się wciągać w bieżącą polityczną nawalankę i stara się zachować dystans. W ostatnim czasie miał okazję wejść w ostry spór polemiczny w sprawach niezwykle kontrowersyjnych. Mam tu na myśli słynne spotkanie z Donaldem Trumpem, o którym wiele spekulowano w mediach. Sam minister obrony zachowywał jednak dużą powściągliwość, mając świadomość, że jedno nieprzemyślane słowo mogłoby zaszkodzić relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, podważyć wiarygodność i wizerunek Polski, a być może również zagrozić stabilności koalicji”

Wydaje mi się więc, że przynajmniej w obszarze polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, za który jako minister obrony narodowej odpowiada, jest on czynnikiem emanującym odpowiedzialnością. Pokazuje postawę, która uwzględnia coś więcej niż tylko interes własnego obozu politycznego.

Któremu z ministrów pokazałby pan żółtą kartkę? Kto jest dziś dla koalicji większym obciążeniem niż wsparciem?

Dla mnie w pewnym sensie emblematycznym przykładem jest Barbara Nowacka, ministra edukacji, która porusza się w swoich zamiarach reformistycznych bardzo umiarkowanie.

Ona bardzo dużo rzeczy próbuje testować na zasadzie dobrowolności, dając rodzicom pewien wybór, a jednocześnie jest niezwykle ostro krytykowana przez przeciwników politycznych. Bardzo często słyszymy zarzuty o skrajną ideologizację polskiej edukacji. A to się nie dzieje, prawda? Tego nie ma, ponieważ Barbara Nowacka była bardzo świadoma tego, jak prowadzić tę politykę niezwykle ostrożnie.

To też pokazuje, że w ramach tak silnej polaryzacji, jakiej jesteśmy świadkami w Polsce, w zasadzie każda rzecz może zostać wyolbrzymiona i przedstawiona jako skrajność, nawet jeśli nią nie jest.

„Być może jest to też pewien sygnał dla koalicji, że w niektórych przypadkach może być odważniejsza. I tak siłą rzeczy naraża się na krytykę opozycji. Skoro więc naraża się na tak ostrą krytykę, może warto przetestować odważniejsze posunięcia i kroki. Wydaje mi się, że to jest największa słabość koalicji. Brak wewnętrznej koordynacji, ale też bardzo często brak przekonania, że wszyscy grają do jednej bramki, to największy czynnik osłabiający koalicję w trakcie kadencji”

Koalicjanci muszą rozumieć, że tylko wspólnie są w stanie osiągnąć sukces. Muszą wcześniej zawierać między sobą porozumienia, a dopiero później promować poszczególne projekty jako projekty rządowe, zamiast zgłaszać je indywidualnie, a następnie publicznie kłócić się o ich kształt.

Prowadzi to do bardzo dziwnych, a często wręcz kompromitujących dla koalicji sytuacji. Zgłaszany jest projekt ustawy — mówię chociażby o najmie krótkoterminowym — który później jest przedmiotem bardzo kontrowersyjnej publicznej dyskusji wewnątrz koalicji.

Zapada jedna decyzja, okazuje się, że opinia publiczna źle ją przyjmuje, a później zaczyna się proces odkręcania całej sprawy. Po pół roku wewnętrznych kłótni nagle okazuje się, że rozwiązanie, które leżało na stole od samego początku, jest społecznie akceptowalne, a także znajduje większość w ramach koalicji. Wcześniej byliśmy jednak świadkami półrocznej kłótni wewnątrz koalicji.

Kolejny przykład to zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakaz jego promowania. Pamiętamy, jak głośno było o tej sprawie w Warszawie, gdzie Koalicja Obywatelska, wbrew Rafałowi Trzaskowskiemu, blokowała pewne rozwiązania.

Po oporze społecznym nagle okazało się, że właśnie takiego rozwiązania oczekuje większość społeczeństwa. Niecały rok później mamy identyczną ustawę już na poziomie krajowym.

Widzimy więc sytuacje, w których koalicja zamiast ustalić między sobą wspólną agendę i cele polityczne, miota się wewnętrznie, tracąc przy tym wiarygodność, sprawczość i sterowność. To oczywiście utrudnia później również relacje z Pałacem Prezydenckim, który może próbować rozgrywać te wewnętrzne spory, chociażby uzasadniając nimi weta.

Wiele obietnic z kampanii 2023 roku wciąż nie zostało spełnionych, a część ze 100 konkretów utknęła na etapie przygotowań. Czy KO ma jeszcze szansę odzyskać rozczarowanych wyborców? A może Donald Tusk liczy, że zadziała "straszak" w postaci powrotu do władzy PiS, tym razem być może w koalicji z jedną lub drugą Konfederacją?

No właśnie, chyba to jest największy straszak. Powrót do władzy nie tyle PiS, ile PiS w egzotycznej koalicji, wspieranej między innymi przez Grzegorza Brauna. I to jest faktycznie realny straszak, który powinien być dla nas wszystkich pewnym ostrzeżeniem.

„Grzegorz Braun jest politykiem prorosyjskim, antysemickim i wprost antydemokratycznym. To polityk sięgający po przemoc polityczną. Widzieliśmy to wielokrotnie, zarówno na terenie Sejmu, jak i poza nim. W zasadzie sam wyklucza się więc z demokratycznego dyskursu. Jego obecność w najwyższych strukturach władzy byłaby z pewnością dużym zagrożeniem i KO oraz Donald Tusk będą to zagrożenie podkreślać”

Faktycznie jednak koalicja nie ma innego wyjścia, jak próbować odzyskać część wyborców, którzy dziś są zawiedzeni. Nie są to zresztą koniecznie wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Jeśli spojrzymy na wyniki wyborów z 2023 roku, zobaczymy, że KO zdobyła wówczas 30 proc. głosów. Obecnie sondaże pokazują wyniki na poziomie około 35 -37 proc. Można więc powiedzieć, że KO wzmocniła się od tamtego czasu.

Kim zatem są wyborcy, których obecnie brakuje koalicji? To, można powiedzieć, “sieroty po Trzeciej Drodze, po Szymonie Hołowni i Polsce 2050”. Było to niezwykle widoczne na mapie wyborczej po wyborach prezydenckich. Rafałowi Trzaskowskiemu zabrakło właśnie tych wyborców z mniejszych miejscowości i zachodniej Polski, którzy w 2023 roku się zmobilizowali, ale w wyborach prezydenckich postanowili zostać w domu, ponieważ czuli się niezaopiekowani.

„KO będzie musiała w jakiejś formie zabiegać o tych wyborców. Widzimy w sondażach, że przesunięcia nawet o pół punktu procentowego, mogą być kluczowe dla zdobycia jednego czy dwóch mandatów. Nawet minimalne wahania mogą więc ostatecznie decydować o tym, kto przejmie władzę po przyszłorocznych wyborach”

Trzeba jednak postawić również pytanie o rolę Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także o potencjalną rolę Szymona Hołowni. Czy będzie on w stanie choć w minimalnym stopniu odbudować swoją pozycję polityczną, na tyle, by być może w jakiejś formule koalicyjnej przekroczyć próg wyborczy? Chodzi o to, by te głosy nie przepadły poniżej progu 5 proc., bo dla obecnej koalicji byłaby to tragedia. Nie może ona sobie pozwolić na to, by jej wyborcy utknęli pod progiem w jakiejkolwiek konfiguracji wyborczej.

Być może mamy jednak jeszcze trochę czasu i pojawi się jakiś nowy gracz po centrowo-liberalnej stronie sceny politycznej. Nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobnym scenariuszem, bo to już moment, w którym takie posunięcia powinny powoli nabierać konkretnych kształtów. Nie możemy jednak całkowicie tego wykluczyć. Powiew świeżości i chęć odnowienia wizerunku obecnej koalicji mogłyby przechylić szalę na jej korzyść.

Konfederacja przyciąga część wyborców rozczarowanych obecną sceną polityczną i w sondażach umacnia się na trzecim miejscu, z poparciem sięgającym kilkunastu procent. Czy jej sympatycy rzeczywiście wierzą w program Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, czy raczej chcą zaprotestować przeciwko dominacji PO i PiS?

To faktycznie bardzo ciekawe pytanie, bo przepływy wyborców nie zawsze są oczywiste. Widzieliśmy chociażby podczas wyborów prezydenckich, że wbrew pozorom przepływ dawnych wyborców Polski 2050 w kierunku Konfederacji nie był wcale tak duży.

„Konfederację zasilili natomiast rozczarowani wyborcy prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Dziś wydaje się, że do pewnego stopnia nadal tak jest. Nie dziwię się części wyborców PiS, że szukają dla siebie nowego politycznego domu, bo PiS często sprawia wrażenie partii, która jest jeźdźcem bez głowy a ten wewnętrzny rozpad i pojawienie się inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest jednym z elementów układanki”

Nie ma jednak wątpliwości, że Konfederacja nadal przyciąga elektorat ogólnego niezadowolenia. Oczywiście poglądy tych wyborców mogą być zbieżne z jej programem, a postulaty głoszone przede wszystkim przez Sławomira Mentzena mogą być dla nich atrakcyjne.

Znaczenie ma jednak także pewien powiew politycznej nieskazitelności. Sławomir Mentzen nigdy nie rządził i nie brał odpowiedzialności za państwo, a więc nie musiał też iść na trudne kompromisy. W opozycji można głosić swoje poglądy bez większych ograniczeń, co wyborcom się podoba.

Ta wiarygodność i świeżość są atrakcyjne, ale kiedy wchodzi się do rządu, brudzi się sobie ręce, trzeba podejmować realne decyzje i godzić interesy różnych grup społecznych oraz grup interesu. Żadne rozwiązanie nie zadowala wtedy wszystkich, a polityk musi liczyć się z zarzutami o niepopularne lub niesatysfakcjonujące kompromisy.

To siła ugrupowań opozycyjnych, które nie zostały jeszcze „skażone” wirusem rządzenia. Podobnie jest z partią Razem, która również może prezentować bezkompromisową postawę. Zarówno jej politycy, jak i przedstawiciele Konfederacji mogą jednak usłyszeć zarzut, że łatwo jest mówić, a znacznie trudniej działać. Doświadczenie w rządzeniu ma znaczenie.

„Jeśli chodzi o samą Konfederację, wydaje mi się, że znajduje się ona dziś na rozdrożu. Sądzę, że Sławomir Mentzen również ma tego świadomość”

Ten elektorat jest stosunkowo młody — w dużej mierze ma mniej niż 40–45 lat. Musimy jednak pamiętać, że te roczniki są mniej liczne niż starsze grupy, zwłaszcza osoby w wieku 50–60 lat, które w dużej mierze decydują dziś o wynikach wyborów w Polsce.

Jeśli Mentzen i Konfederacja nie przebiją się do starszych wyborców, będzie im trudno zwiększyć poparcie powyżej poziomu około 15 proc., który pokazują niektóre sondaże.

Wydaje mi się, że Sławomir Mentzen wypuścił balon próbny, proponując powszechny pobór do wojska dla 19-latków. Sądzę, że była to świadoma próba sprawdzenia, czy warto poświęcić część poparcia wśród najmłodszych wyborców w zamian za możliwość zdobycia głosów starszych roczników.

Wiemy, że im starsi Polacy, tym chętniej popierają powszechny pobór. Młodzi są wobec niego najbardziej sceptyczni, bo to oni musieliby wypełnić ten obywatelski obowiązek. Dlatego wydaje mi się, że w najbliższym czasie Sławomir Mentzen będzie wysyłał więcej takich balonów próbnych.

Wśród najstarszych wyborców wciąż dominują tradycyjne partie, czyli PiS i KO. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma dziś przekonujący pomysł na powrót do władzy? Jarosław Kaczyński potrafi zaproponować coś, co wykracza poza krytykę rządu Donalda Tuska, czy głównym przekazem pozostaje: „My jesteśmy lepsi niż oni”?

Tak, chyba faktycznie Prawo i Sprawiedliwość szuka obecnie swojej politycznej tożsamości. Kluczowym elementem dzisiejszej narracji partii jest sprzeciw wobec Donalda Tuska. Z jednej strony to puste hasło, ale z drugiej na pewno mobilizujące dla części wyborców. Na poziomie programowym Prawo i Sprawiedliwość od wielu miesięcy zajmuje się przede wszystkim rozliczaniem własnych rządów i krytykowaniem wszystkich decyzji, które te rządy podjęły.

Mamy zwrot w sprawie Ukrainy, w sprawie energetyki, w polityce podatkowej. PiS chyba samo ze sobą przepracowuje osiem lat własnych rządów, zastanawiając się, co jest warte obrony, a co trzeba zmienić.

„To też prowadzi do bardzo ciekawej dynamiki, bo nagle mamy ugrupowanie premiera, który przez sześć lat stał na czele rządu PiS, a który jest teraz, można powiedzieć, opozycyjny wobec PiS, ale jednocześnie pozostaje jego naturalnym koalicjantem. Wszystkie te tarcia między ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego prowadzą do jeszcze większej dezorientacji wyborców”

Przez osiem lat popierano pewien program. Nagle osoby, które ten program realizowały i tworzyły, zaczynają się wewnętrznie kłócić, także o jego dziedzictwo. Premier, który stał na czele rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest teraz zaciekle atakowany i krytykowany przez własną partię. Mateusz Morawiecki, który został wyniesiony do władzy przez PiS, zaciekle krytykuje tę partię.

Ostatni klip, który wypuścił Mateusz Morawiecki, wydaje mi się bardzo emblematyczny, bo wrócił w nim do podziału na Polskę solidarną i Polskę liberalną, przedstawiając swój ruch jako spadkobierców idei Polski solidarnej, propagowanej jeszcze przez Lecha Kaczyńskiego, a jednocześnie ustawiając Prawo i Sprawiedliwość w roli Polski liberalnej, Polski Leszka Balcerowicza.

Nic dziwnego, że prawicowi wyborcy są zagubieni. Pytanie tylko, czy ten wewnętrzny ferment przełoży się na wyższą frekwencję w tym elektoracie, bo wyborcy zobaczą, że mają różne propozycje, czy jednak ta dezorientacja doprowadzi do demobilizacji.

Zostańmy jeszcze przy Mateuszu Morawieckim. W ostatnich wywiadach coraz ostrzej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, mówi o „tłustych kotach” i nie szczędzi krytycznych słów Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy polityk ten może zbudować własną pozycję i stać się realną alternatywą dla prawicowych wyborców? A może Rozwój Plus ma szansę odebrać wyborców nie tylko PiS-owi, ale również Koalicji Obywatelskiej czy Polsce 2050?

To jest na pewno wyzwanie, o którym myśli sam Mateusz Morawiecki. Z jednej strony zainwestował bardzo dużo wysiłku w to, żeby uwiarygodnić się w oczach prawicowego wyborcy. Cała narracja z ostatnich miesięcy, bardzo ostro skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi i jego rządowi, właśnie temu służyła: zdobyciu wiarygodności wśród prawicowych wyborców.

Teraz, skoro Mateusz Morawiecki jest już chyba przekonany, że ma tę wiarygodność, zaczyna walczyć o prawicowy tort, między innymi poprzez krytykę Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie brzmi jednak, czy to powinna być dla niego końcowa ambicja. Czy chodzi o to, żeby podebrać kilka procent wyborców PiS, przekroczyć próg wyborczy i ponownie stać się potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości? Wtedy historia zatoczyłaby koło. Po co były te wszystkie rozłamy i kłótnie, skoro wszystko kończy się w tym samym punkcie?

„Wydaje mi się, że obecnie Mateusz Morawiecki stosunkowo mało uwagi poświęca wyborcom spoza prawicowej bańki. Dlatego chyba trudno byłoby mu dzisiaj powiedzieć: „Jestem wiarygodną alternatywą, mogę sięgnąć po wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050, ale zostali w jakiś sposób zawiedzeni”. Trzeba bowiem pamiętać, że wyborcy Trzeciej Drogi zmobilizowali się na ogromną skalę przeciwko rządom Mateusza Morawieckiego”

Byłby to więc niesamowity polityczny fikołek, gdyby udałoby się teraz pozyskać dla siebie wyborców, którzy w pierwszej kolejności zmobilizowali się, żeby odsunąć go od władzy. Ale nie takie przedsięwzięcia widzieliśmy już w polskiej polityce.

Mateusz Morawiecki stara się teraz przedstawiać jako polityk nowy, wnoszący powiew świeżego powietrza. A przecież był premierem przez sześć lat. Dłużej od niego funkcję tę pełnił tylko Donald Tusk. Można więc powiedzieć, że na dobrą sprawę mamy do czynienia z politykiem zużytym. Mimo to podejmuje próbę zbudowania nowego wizerunku.

A tak zupełnie odchodząc od sondaży: która z partii lub który z liderów, pana zdaniem, najlepiej odczytuje obecnie społeczne emocje? Kto najlepiej wie, co boli Polaków, co chcieliby zmienić i na czym najbardziej im zależy?

To bardzo dobre i bardzo trudne pytanie, bo na dobrą sprawę, gdybym był politykiem koalicji i spojrzał na prawicową opozycję, pomyślałbym: „Nie mamy z kim przegrać. Tamci są w rozsypce, każdy pomysł, który zgłoszę, zażre i możemy szybować ku zwycięstwu wyborczemu”.

Z drugiej strony, gdybym był politykiem prawicy, spojrzałbym na koalicję, która też jest w rozsypce i pogrążona w kłótniach, i pomyślałbym, że na pewno wygram. Wydaje mi się więc, że obie strony są trochę uśpione przez kryzysy drugiej strony i poświęcają zbyt mało uwagi temu, czego faktycznie potrzebują Polacy.

„Jeżeli miałbym mówić o odczytywaniu problemów społecznych na nieco wyższym poziomie niż bieżąca polityka, powiedziałbym, że najlepsze diagnozy problemów, przed którymi stoi Polska, ma Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Tylko że to nie wystarczy w polityce do osiągnięcia sukcesu”

Szefowa Polski 2050 dobrze zdiagnozowała problemy dotyczące chociażby najmu krótkoterminowego czy innych kwestii związanych z mieszkalnictwem. Dobrze rozpoznała je na poziomie problemu społecznego i zaproponowała rozwiązania.

Nie przełożyło się to jednak na poparcie dla jej partii. Wynika to być może z pewnych trudności w budowaniu koalicji i porozumienia wewnątrz niej. Wydaje mi się jednak, że jeśli chodzi o diagnozowanie problemów, przed którymi stoi Polska, na poziomie bardziej think tankowym niż politycznym, to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odczytuje je najlepiej.

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