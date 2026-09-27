Ciemne chmury nad Sakiewiczem. Prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo

Warszawska prokuratura nadal bada okoliczności przyznania państwowych pieniędzy Fundacji Niezależne Media, założonej m.in. przez Tomasza Sakiewicza. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miały sfinansować portal edukacyjny o Puszczy Białowieskiej.

– Śledztwo zostało przedłużone do 28 października, obecnie w postępowaniu trwa kontynuacja czynności dowodowych z udziałem świadków – przekazał TVP Info Piotr A. Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Postępowanie dotyczy podejrzenia działania na szkodę interesu publicznego przy przyznawaniu dotacji. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

5,5 mln zł na portal o Puszczy Białowieskiej. Na co wydano środki?

Fundacja ubiegała się o pieniądze na Puszcza.tv od 2016 r. W umowie z początku 2018 r. przewidziano dotację w wysokości 7,2 mln zł, którą później zmniejszono. Ostatecznie na projekt przekazano 5,5 mln zł. Powstał serwis z obrazem z kamer w puszczy oraz materiałami o przyrodzie i turystyce.

Pytania budził koszt promocji. Jak ustalił Konkret24 na podstawie dokumentów przekazanych przez NFOŚiGW, dziesięć faktur za wyświetlanie baneru na Niezalezna.pl opiewało łącznie na 340 tys. zł. Pieniądze trafiły do spółki Słowo Niezależne, której prezesem jest Tomasz Sakiewicz. Kolejne 560 tys. zł ujęto w wydatkach na kampanie promocyjne, obejmujące m.in. publikacje w „Gazecie Polskiej” i „Gazecie Polskiej Codziennie”.

NIK sprawdziła dotację i zasięg Puszcza.tv. Co ustalili kontrolerzy?

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że decyzja o przyznaniu finansowania ze środków NFOŚiGW była przedwczesna i nierzetelna. Gdy ją podejmowano, projekt miał już zapewnione finansowanie z funduszy europejskich. Umowę dotyczącą tych środków rozwiązano dzień przed podpisaniem nowej umowy na pieniądze krajowe.

NIK zwróciła też uwagę na dane o odbiorcach. Umowa zakładała, że do 2021 r. zasięg projektu przekroczy 20 mln osób. Fundacja podała w lutym 2019 r. 186 tys. odwiedzin portalu i około 61,5 tys. odsłon na YouTube. Kontrolerzy zaznaczyli, że dane, które sami widzieli miesiąc później, nie potwierdzały tych wartości. Były to ustalenia z wczesnego etapu projektu, a nie końcowy bilans jego oglądalności.

Prokuratura nadal zbiera materiał dowodowy. Przedłużenie śledztwa do 28 października nie oznacza, że tego dnia zapadnie decyzja o zarzutach lub zakończeniu sprawy.

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