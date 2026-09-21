Prezes TV Republika zachęca do badania Kosmologii. „Stworzyłem uniwersytet TIKW”

„Już teraz każdy z Was może być badaczem Kosmologii. Stworzyłem uniwersytet TIKW, w którym można badać, również z pomocą AI teorie kosmologiczne! Zapraszam Was bardzo serdecznie!” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Sakiewicz. Prezes TV Republika szczegóły przekazał za pośrednictwem swojej strony internetowej. Podkreślił m.in., że twórcą Teorii Informacyjno-Krystaliczno-Wirowej i autorem kanonu jest sam Sakiewicz.

Badanie Kosmologii przy użyciu AI. Zaskakująca oferta prezesa TV Republika

„Zaproszenie dla każdego, kto chce pracować — sam albo z modelem AI — nad teorią TIKW i nad metodą, która z niej wyrosła” – czytamy. „Metoda ma czterdzieści jeden pozycji: 23 reguły i 18 rozszerzeń ich rodzin. Żadna nie powstała z przeczucia, że coś może pójść źle — każda została kupiona kosztem, który ktoś zapłacił: zgubioną tezą, wycofanym wydaniem, trzema turami na rozjeździe, którego nie było. Nie musisz płacić tego drugi raz” – wyjaśniono.

Podkreślono, że w „uniwersytecie bez murów” „nie ma zapisów, opłat ani dyplomów”. „Kto dołącza, pracuje u siebie — sam (kanał 1) albo z modelem AI (kanały 2–4). Model nie jest węzłem: wynik podpisuje człowiek, a model stoi w polu „narzędzie”. Wynik wraca formularzem, dostaje werdykt, a węzeł trafia do rejestru kolejnego wydania. Kanon zmienia wyłącznie autor, kartą” – tłumaczono.

Tomasz Sakiewicz stworzył uniwersytet TIKW. Można badać teorie kosmologiczne

„Dwa nośniki i nigdy trzeci. MÓZG trzyma to, co obowiązuje zawsze; SESJE — to, co obowiązuje dziś. Reguły rosną rodzinami: nowa obserwacja najpierw szuka miejsca w rodzinie istniejącej, a dopiero potem dostaje własny numer — stąd 23 reguły i 18 rozszerzeń. Progi to skrypty, które sprawdzają reguły bez udziału człowieka — i każdy z nich musi umieć zawieść. Przeciągnij, żeby obrócić” – zaznaczono na stronie.

Można pobrać dwa tory. „Tor polski jest masterem i niesie mózg w pełnym brzmieniu, z rachunkiem kosztu przy każdej regule. Tor angielski niesie przekład rdzenia: zasady operacyjne i 41 pozycji jednozdaniowo. Parytet nie jest zaplombowany — przy sprzeczności rozstrzyga tor polski. Ta sama nota stoi w obu torach, żeby nikt nie wziął rdzenia za lustro” – podsumowano.

Czytaj też:

Manifestacja w Warszawie. Sakiewicz wzywa do obrony TK. „Złodzieje wolności” Czytaj też:

TV Republika przeszła samą siebie. „Kurka wodna, to dopiero technologia”