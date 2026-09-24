Burza po zatrzymaniu dyrektorki z Kancelarii Prezydenta. „Dewastacja autorytetu państwa”

Anna P. i Piotr M. zostali zatrzymani w Warszawie przez funkcjonariuszy CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, którą w 2017 roku spółka Solvere realizowała dla Polskiej Fundacji Narodowej.

Anna P. i Piotr M. zatrzymani CBA. Grozi im 10 lat więzienia

Według prokuratury w lipcu 2017 roku zatrzymani złożyli wniosek dotyczący realizacji kampanii, a miesiąc później Solvere miała podpisać umowę z zarządem Polskiej Fundacji Narodowej. Śledczy wskazują również na przekazanie partiom usług marketingu politycznego o wartości ponad 8,4 mln zł. Zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Sprawa nabrała politycznego wymiaru, ponieważ Anna P. jest obecnie szefową Biura Wydarzeń Prezydenta w Kancelarii Prezydenta. Piotr M. jest natomiast związany z Telewizją Republika jako komentator.

Do zatrzymań odniósł się Włodzimierz Czarzasty. – Odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie działania służb, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności – komentował marszałek Sejmu.

Polityk Lewicy sugerował, że „akcja przeprowadzona przez CBA to nie jest finał tej sprawy a zatrzymanie Anny P. może być początkiem kolejnych działań”. Dodał, że to jest początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta. – Chcę zwrócić uwagę na słowo „początek” – zaznaczył.

Czarzasty kontra Szefernaker. Spór o akcję CBA

Na tę wypowiedź zareagował Paweł Szefernaker. Szef Kancelarii Prezydenta zarzucił Włodzimierzowi Czarzastemu, że zapowiada kolejne zatrzymania i sugeruje polityczny charakter działań służb.

„Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, kompromitując swój urząd, zapowiedział dalsze uderzanie w Kancelarię Prezydenta i zasugerował kolejne zatrzymania. To wprost wskazuje na upolitycznienie tych postępowań” – ocenił współpracownik Karola Nawrockiego.

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker stwierdził, że „jest to pełna dewastacja autorytetu państwa i zaufania do jego instytucji”. „Marszałek Sejmu nie ma prawa znać planów śledczych. Kto przekazuje mu informacje o prowadzonych postępowaniach? Na czyje polityczne zlecenie podejmowane są decyzje w tych sprawach?” – dopytywał.

Według polityka „zatrzymanie 6 rano dyrektor z Kancelarii Prezydenta, która nie utrudniała śledztwa ani nie uchylała się od składania zeznań czy udziału w innych czynnościach w postępowaniu trwającym od 9 lat, jest próbą demonstracji siły rządzących”. „Każda próba wykorzystania organów państwa do politycznej demonstracji spotka się ze stanowczą reakcją” – podsumował.

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