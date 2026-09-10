Afera Zondacrypto doczeka się komisji śledczej? Wyraźna przewaga w sondażu

Za powołaniem sejmowej komisji śledczej, która zbadałaby powiązania firmy Zondacrypto z politykami, partiami i związanymi z nimi organizacjami, opowiada się 50,6 proc. Polaków — wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 24,6 proc. ankietowanych. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 14,8 proc. badanych, natomiast 10,1 proc. przyznało, że nie zna sprawy.

Sondaż ws. afery Zondacrypto. Mężczyźni częściej popierają utworzenie komisji

Za powołaniem komisji opowiedziało się 53,2 proc. mężczyzn i 48,1 proc. kobiet. Sprzeciw zadeklarowało odpowiednio 28,7 oraz 20,7 proc. badanych.

Kobiety częściej nie miały wyrobionego zdania: odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 18,2 proc. z nich, w porównaniu z 11,2 proc. mężczyzn. Sprawy nie znało 13,1 proc. kobiet oraz 6,9 proc. mężczyzn.

Najmłodsi zdecydowanie za. Starsi mają więcej wątpliwości

Największe poparcie dla komisji odnotowano wśród osób do 24. roku życia. Za jej powołaniem jest 61,9 proc. najmłodszych ankietowanych, a przeciwko zaledwie 7,3 proc. Zdania nie ma 20,6 proc., natomiast 10,2 proc. nie zna afery Zondacrypto.

Najbardziej sceptyczni są badani w wieku co najmniej 50 lat. Także w tej grupie zwolennicy komisji przeważają, ale jest ich 43 proc. Przeciwnego zdania jest 33,6 proc. ankietowanych. Kolejne 16,1 proc. nie potrafiło odpowiedzieć, a 7,4 proc. nie znało sprawy.

Projekt komisji śledczej jest już w Sejmie

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Miałaby ona zbadać działania i zaniechania dotyczące Zondacrypto od 2014 r. Pod dokumentem podpisali się również posłowie Razem i Konfederacji. PiS proponuje inne rozwiązanie — Komisję Zaufania Publicznego działającą na wzór komisji reprywatyzacyjnej. Pomysł skrytykował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, nazywając go „zamulaniem sprawy”, „zamydlaniem” i „medialnymi igrzyskami”.

Śledztwo prowadzi prokuratura, która niemal każdego dnia informuje o kolejnych działaniach w sprawie Zondacrypto.

Badanie SW Research dla Onetu przeprowadzono 8-9 września 2026 r. metodą internetowych wywiadów CAWI. Objęło 800 dorosłych osób. Próba była reprezentatywna pod względem łącznego rozkładu płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

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