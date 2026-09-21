Quiz o tatuażach i przejażdżki kabrioletem. Polityk odpowiada na zarzuty

Przypomnijmy, w wyniku koalicji lokalnego komitetu Twój Samorząd z PiS-em bliski Przemysławowi Czarnkowi Łukasz Reszka, dotychczasowy radny z powiatu świdnickiego w październiku 2025 r. został starostą powiatu łęczyńskiego. Doszło do tego po tym, jak zrzekł się mandatu w radzie powiatu świdnickiego. Jak wynika z relacji osób pracujących z Reszką, polityk po objęciu stanowiska miał „sprowadzić ludzi z zewnątrz” , a tych, których zastał w starostwie, zaczął „rozgrywać i dzielić” – podała „Gazeta Wyborcza” . Starosta miał też w dużym stopniu skupiać się na promowaniu siebie, szczególnie podczas wydarzeń w powiecie.

Pracownicy starostwa o współpracy z Reszką

W rozmowie z gazetą pracownice starostwa relacjonowały także, jak wyglądała dotychczasowa współpraca z politykiem PiS-u. Na przełomie lipca i sierpnia starosta miał typować, która z kobiet miała jeździć ze starostą po mieście. – Chodził po pokojach i wybierał spośród nas te długowłose. Byłyśmy wożone po mieście kabrioletem jak jakieś idiotki. Auto oczywiście prowadził starosta – opowiadały urzędniczki starostwa łęczyńskiego w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” .– Żadna przerażona konsekwencjami nie śmiała odmówić. Dziewczyny mało ze wstydu się nie spaliły – dodała jedna z pracownic.

Z ich relacji wynika również, że podczas jednego ze spotkań integracyjnych w maju ktoś miał zaproponować quiz, podczas którego należało zgadnąć, „ile tatuaży na ciele ma starosta” . – Łukasz Reszka tym pomysłem był oczarowany. Klasyczna osoba o charakterze narcystycznym. To było co najmniej niesmaczne. Cześć dziewczyn z tego quizu się wykręciła, ale były takie, które w tym uczestniczyły. Potem ogłaszano zwyciężczynie – relacjonowała jedna z pracownic starostwa.

Jak zaznaczyła „GW” „urzędniczki starostwa chciały szukać pomocy w urzędowych procedurach antymobbingowych, które wprowadził poprzedni starosta Daniel Słowik (PSL). Jednak na ten krok się nie zdecydowały” . – Szefem starostwa jest przecież starosta. Jak miałybyśmy pójść do niego na skargę, skoro sprawa dotyczy zachowania samego starosty. Bezsens – tłumaczyły.

Łukasz Reszka odpowiada: „Z tego naprawdę ma powstać skandal?”

Do publikacji gazety oraz zarzutów pracowniczek starostwa Łukasz Reszka odniósł się w mediach społecznościowych. Podobnego komentarza udzielił też „Gazecie Wyborczej” . – Od rana część mediów próbuje zrobić sensacje z tego, że mam dystans do siebie, żartuję z ludźmi i organizuję spotkania integracyjne. Tylko że to nie jest żadna nowość. Jako starosta świdnicki przez lata byłem znany z tego, że potrafię skrócić dystans, integrować zespół i nie budować wokół siebie urzędniczego muru – wyjaśnił.

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– Tak, na integracji były żarty, tak, był temat tatuaży. Z tego naprawdę ma powstać skandal? A przejazdy samochodem, które dziś przedstawia się w sposób sugestywny, były związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. Ten kontekst przekazałem dziennikarzowi bardzo precyzyjnie, niestety nie został ujęty. I żeby było jasne; do pracy i na spotkania służbowe zdarzało mi się jeździć nie tylko kabrioletem. Jeździłem też pick-upem, motocyklem, a nawet rowerem – wyjaśniał polityk.

Na koniec dodał: „trollom i hejterom zostawiam pożywkę. Mam tylko jedną prośbę: nie przekręcajcie nazwiska i śmiało korzystajcie z moich publicznych zdjęć. Jak już mam być bohaterem tej historii, to przynajmniej podpisujcie mnie poprawnie (...). Każdy może mieć swoje zdanie, a ja dalej robię swoje”.

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