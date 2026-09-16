Wyścig o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Jest nowy sondaż, nie zabrakło zaskoczeń

Radio Kraków we współpracy z pracownią Opinia24 przygotowała przedwyborczy sondaż. Został on przeprowadzony w dniach 9-14 września (między ubiegłym piątkiem a poniedziałkiem) – w badaniu wzięło udział 1000 dorosłych mieszkańców miasta. W trakcie przedstawiciele Opinii24 korzystali z techniki mixed-mode – to połączenie wywiadów telefonicznych z internetowymi ankietami.

Efekt? Z badania wynika, że najmniejsze szanse na wygraną ma Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) – otrzymał zaledwie 0,3 proc. głosów.

Respondenci nieco częściej od Pietrzyka wskazywali Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) – 3,1 proc. Na dwa razy większe poparcie liczyć może w tym momencie Jan Hoffman (Komitet Wyborczy Wyborców Jana Hoffmana) – 6,3 proc.

Im dalej, tym robi się coraz ciekawiej – 8,2 proc. respondentów chce oddać swój głos na Aleksandrę Owcę (Partia Razem). Odrobinę więcej punktów zebrał Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość) – 9,3 proc. Ostatnie miejsce podium należy zaś do Darii Gosek-Popiołek (komitet Nowa Lewica) – 9,6 proc.

Łukasz Gibała w najnowszym sondażu zdeklasował konkurencję

Przypomnijmy – wybory odbędą się w niedzielę – 27 września. Możliwa jest też druga tura – 11 października. Jeśli do niej dojdzie, najbardziej prawdopodobne jest, że w jej trakcie zmierzą się Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej, która otrzymała poparcie od Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i Łukasz Gibała (KWW Kraków dla Mieszkańców).

Otrzymali oni kolejno 20,9 i 34,8 proc.

W trakcie niedawnej debaty, zorganizowanej na Starym Mieście, kandydatka KO i PSL zarzuciła rywalowi, że poglądami "zbliża się do Konfederacji". – Dziś Gibała idzie drogą, na której ja nie chcę być. Ja zostałam przy swoich wartościach, on jest dziś gdzie indziej – powiedziała.

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