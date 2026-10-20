Najnowszy sondaż wyborczy. Partia Brauna przekroczyła symboliczny próg

Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla WP. Chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 29,7 proc. Polaków, o 0,9 punktów procentowych mniej, niż na początku października. Na drugim miejscu jest PiS, które popiera 17,2 proc. ankietowanych, o 0,8 pkt proc. mniej niż podczas poprzedniego badania. Na podium uplasowała się Konfederacja, która cieszy się zaufaniem 13,2 proc. respondentów, co jest wynikiem gorszym o 0,9 p.p.

Czwarta pozycja z wynikiem 10 proc. przypadła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która odnotowała wzrost o jeden p.p. Chęć oddania głosu na Lewicę wyraziło 7,3 proc. badanych, o 0,1 p.p. mniej na przestrzeni dwóch tygodni. W Sejmie znalazłoby się również miejsce dla Rozwoju Plus, które popiera 6,2 proc. osób. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zyskało 0,5 p.p. W dalszym ciągu pod progiem wyborczym znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe.

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PSL cieszy się niezmienionym poparciem na poziomie 4,4 proc. Partia Razem w najnowszym sondażu zanotowała 3,2 proc., co stanowi spadek o 0,7 p.p. W badaniu uwzględniono jeszcze Polskę 2050 z wynikiem 0,4 proc., o 0,1 p.p. gorszym. 8,4 proc. osób wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”, co jest wzrostem o dwa p.p. Sondaż przeprowadzono od 16 do 18 października metodą wywiadów telefonicznych i internetowych (CATI & CAWI) na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych Polaków.

Powyższe wyniki odpowiadałyby następującemu podziałowi mandatów w Sejmie: Koalicja Obywatelska – 194 miejsca, Prawo i Sprawiedliwość – 94, Konfederacja – 69, Konfederacja Korony Polskiej – 49, Lewica – 34 oraz Rozwój Plus – 30. Do większości potrzeba 231 posłów. Dwa z obecnych ugrupowań koalicji rządzącej mogłyby liczyć na 218 parlamentarzystów. Władzę mogłyby przejąć cztery partie prawicowe z 242 mandatami.

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