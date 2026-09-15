Rzeszów pójdzie śladem Krakowa? Jest decyzja o referendum ws. odwołania prezydenta

Przypomnijmy, do tej pory złożono dwa wnioski o przeprowadzenie referendum. Pierwszy z nich przygotowali radni z klubu Razem dla Rzeszowa, a drugi politycy PiS. W związku z tym, że oba dotyczyły tej samej sprawy, w porozumieniu z prawnikami, komisja rozpatrzyła pierwszy z nich.

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Ruch Razem dla Rzeszowa przypomniał, że wniosek „był konsekwencją narastających od dłuższego czasu zastrzeżeń dotyczących sposobu zarządzania miastem” . Wnioskodawcy zwracali uwagę m.in. na sytuację finansową Rzeszowa, gospodarowanie majątkiem miasta i jego nieruchomościami, a także na sposób prowadzenia prac nad planem ogólnym czy realizację kluczowych inwestycji, politykę rozwojową miasta, a także sposób ponoszenia i rozliczania części wydatków publicznych.

Jak zwrócili uwagę członkowie ruchu, „opinia Komisji Rewizyjnej nie jest ostateczną decyzją w sprawie referendum. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, natomiast decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Rada Miasta Rzeszowa” .

„Będziemy nadal patrzeć władzom miasta na ręce, przedstawiać fakty, zadawać pytania i konsekwentnie działać w interesie mieszkańców. Rzeszów zasługuje na przejrzyste zarządzanie, odpowiedzialne decyzje i poważną rozmowę o swojej przyszłości” – dodano.

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Jak informują media, sprawą ma się teraz zająć Rada Miasta Rzeszowa. To ona ma zdecydować, kiedy zostanie ona przedstawiona wszystkim radnym. Może do tego dojść pod koniec września podczas jednej z sesji. Aby doszło do referendum, konieczne jest poparcie co najmniej 15 członków Rady Miasta. Wydaje się to jednak niemożliwe, ponieważ członkowie ze względu na zbyt małą liczbę przedstawicieli opozycji.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek był wspierany przez Koalicję Obywatelską w ostatnich wyborach parlamentarnych.

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