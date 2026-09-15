Ostrzegali go i błagali, by nie wracał na Białoruś. Wiadomo, co z Poczobutem

Andrzej Poczobut na Białorusi pojawił się na polsko-białoruskim przejściu granicznym w podlaskiej Kuźnicy przed godz. 10. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, około godziny później znalazł się już po polskiej stronie. Podczas kilkudniowego pobytu na Białorusi Poczobut odwiedził rodzinne Grodno, a także Mińsk, Wołkowysk i Kobryń. Spotykał się z przedstawicielami polskiej mniejszości, odwiedzał miejsca pamięci związane z polską historią oraz rozmawiał z byłymi więźniami politycznymi. Zobaczył się również z rodziną, w tym ze swoim ojcem.

Poczobut wrócił na Białoruś mimo apeli Tuska i Sikorskiego

Poczobut odzyskał wolność 28 kwietnia po 1859 dniach spędzonych w więzieniu. Już wtedy zapowiadał, że chce ponownie pojechać na Białoruś, ponieważ pozostali tam ludzie, którzy w niego wierzą.

Swoją zapowiedź zrealizował 8 września. Zdecydował się na podróż mimo osobistych apeli premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, którzy prosili go, by pozostał w Polsce.

Poczobut o Grodnie: „Najbardziej brakuje znajomych”

Tuż przed powrotem działacz opisał w mediach społecznościowych, jak zmieniło się jego rodzinne miasto. Zwrócił uwagę, że wielu jego znajomych wyjechało, dlatego dziś łatwiej spotkać ich w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie niż na ulicach Grodna.

Poczobut przyznał, że dawniej nie potrafił przejść przez centrum miasta bez zobaczenia znajomej twarzy. Jak stwierdził, teraz brak takich spotkań stał się codziennością. Jego słowa pokazują skalę zmian, jakie zaszły w Grodnie po emigracji wielu przedstawicieli polskiej społeczności i białoruskiej opozycji.

Andrzej Poczobut ma dużo planów

Według „Gazety Wyborczej” w najbliższym czasie Poczobut uda się do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ma tam spotkać się z politykami oraz przedstawicielami Polonii. Działacz planuje również dokończyć książkę poświęconą swoim więziennym doświadczeniom. Publikację ma wydać wydawnictwo Agora.

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