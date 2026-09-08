Poczobut zrealizował ryzykowną zapowiedź. Jest na Białorusi

Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości przekroczył granicę zaledwie kilka miesięcy po odzyskaniu wolności i przyjeździe do Polski. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że docelowo chce ponownie zamieszkać w rodzinnym Grodnie.

Białoruskie władze nie dały mu żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Poczobut podkreślał jednak, że na Białorusi pozostały bliskie mu osoby oraz działacze Związku Polaków na Białorusi, z którymi chce kontynuować pracę.

– Pojadę zobaczyć nasz dawny dom. Odwiedzę cmentarz. Bardzo chciałem to zrobić – powiedział „Wyborczej” przed wyjazdem. Jak tłumaczył, chce spotkać się z ludźmi, których nie widział przez pięć lat. – Znalazłem się w sytuacji, której każdy by się bał. I ja się boję. Ale w życiu nie należy kierować się strachem – dodał.

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