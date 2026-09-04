Nawrocki potwierdza spotkanie z Trumpem. „Relacje zostaną odświeżone”

Prezydent Karol Nawrocki ma w najbliższych miesiącach zaplanowane dwie wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza odbędzie się pod koniec września. Polski przywódca weźmie wówczas udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na razie w programie tej podróży nie ma oficjalnego spotkania z prezydentem USA. Nawrocki nie wyklucza jednak, że do krótkiej rozmowy z Donaldem Trumpem może dojść spontanicznie.

– Tego nie wiem, takich planów na dzień dzisiejszy nie ma. Być może spotkamy się w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkamy się w grudniu – powiedział prezydent.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem podczas szczytu G20

Druga podróż do USA planowana jest na grudzień. Nawrocki ma uczestniczyć w szczycie G20, który odbędzie się 14 i 15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Stany Zjednoczone sprawują w tym roku przewodnictwo w grupie skupiającej największe gospodarki świata.

Przy okazji szczytu ma dojść do rozmowy prezydentów Polski i USA. Nawrocki zapowiedział w czwartek, że grudniowe spotkanie z Trumpem odbędzie się „z całą pewnością”.

Nawrocki mówi o „stałych relacjach” z prezydentem USA

Polski prezydent przekonuje, że jego współpraca z Donaldem Trumpem ma regularny charakter i przyniosła już konkretne rezultaty. Wśród nich wymienił stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce oraz działania związane z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta.

– Stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem przyniosły już tyle wymiernych efektów: w zakresie polskich żołnierzy, naprawdę otwartych drzwi i rozłożonego dywanu, do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce czy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta – stwierdził Nawrocki cytowany przez RMF24.

Jak dodał, w grudniu relacje z Donaldem Trumpem „zostaną odświeżone”. Szczegółowy program rozmowy nie został jeszcze przedstawiony. Spotkanie ma jednak odbyć się w czasie szczytu G20, podczas drugiej tegorocznej wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj też:

Afera Zondacrypto problemem dla Nawrockiego? Ten sondaż nie ucieszy Pałacu Prezydenckiego Czytaj też:

Weta prezydenta blokują miliardy. Bochniarz ostrzega: Rząd w końcu sięgnie po podwyżki podatków