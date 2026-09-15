Marta Nawrocka porwana do tańca. Nagranie hitem sieci

Karol i Marta Nawroccy uczestniczyli 13 września w Dożynkach Prezydenckich w Tryńczy na Podkarpaciu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości atmosfera wyraźnie się rozluźniła. Jeden z uczestników wydarzenia zaprosił pierwszą damę do energicznego tańca.

Marta Nawrocka przyjęła zaproszenie i bez większego problemu dotrzymała kroku partnerowi. Nie przeszkodziły jej nawet wysokie szpilki, które miała na sobie. Po zakończeniu tańca mężczyzna podziękował pierwszej damie i pocałował ją w dłoń.

Taniec Marty Nawrockiej podbił sieć

Nagranie z dożynek szybko trafiło do mediów społecznościowych i zaczęło zdobywać kolejne wyświetlenia. Internauci zwracali uwagę na swobodę pierwszej damy oraz jej umiejętności taneczne.

„Jaka lekkość w tańcu”, „Ale super pani wywija” czy „Mnie by nogi w szpilkach odpadły” – pisali komentujący. Inni oceniali, że Marta Nawrocka pokazała podczas wydarzenia bardziej bezpośrednie i mniej oficjalne oblicze.

Taniec nie jest dla niej zupełnie obcą dziedziną. Z oficjalnego życiorysu pierwszej damy wynika, że od 10. do 15. roku życia uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku.

Nawroccy na dożynkach w Tryńczy

Tegoroczne Dożynki Prezydenckie odbyły się 12 i 13 września. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, podczas której poświęcono wieńce oraz chleb. Następnie uczestnicy odśpiewali hymn państwowy, a para prezydencka spotkała się z rolnikami i mieszkańcami regionu.

– Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo tutaj bije serce Polski – zadeklarował prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia.

Marta Nawrocka pojawiła się na uroczystościach. Towarzyszyła prezydentowi podczas oficjalnej części wydarzenia, rozmów z uczestnikami oraz prezentacji tradycyjnych wieńców dożynkowych. Największe zainteresowanie wzbudziło jednak nagranie pokazujące jej spontaniczny taniec.

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