O Marcie Nawrockiej znowu głośno. Ekspert: To jest absolutnie niebo a ziemia

Marta Nawrocka kilka miesięcy temu udzieliła wywiadu TVN24, a niedawno była gościem podcastu Rymanowski Live. Obie te rozmowy odbiły się głośnym echem. To, jak wypadła pierwsza dama, skomentował Olgierd Annusewicz.

Marta Nawrocka u Bogdana Rymanowskiego. Ekspert o „wygodnym fotelu”

– W porównaniu do wystąpienia w TVN24, to jest absolutnie niebo a ziemia – mówi specjalista od marketingu politycznego w rozmowie z portalem Wirtualne Media. Jak zaznacza, tym razem Martę Nawrocką przed potencjalnym potknięciem chronił jednak miękki materac.

– To nie jest twarde krzesło w TVN24, tylko dość wygodny fotel u Rymanowskiego. Poczyniła ogromny postęp i za tym postępem stoją prawdopodobnie godziny ćwiczeń. Zawdzięcza go też dziennikarzowi, który naprawdę potrafił stworzyć taką atmosferę, w której ona się dobrze czuła. Przy czym zaznaczmy, że w TVN24 atmosfera też była dobra, tylko pytania ostrzejsze – komentuje Annusewicz.

W przypadku wywiadu w TVN24 szeroko komentowany był moment, kiedy padło pytanie o in vitro, a pierwsza dama poprosiła wtedy o „inny zestaw pytań”. W podcaście Bogdana Rymanowskiego również pojawił się wątek zapłodnienia pozaustrojowego.

– Uważam, że nie można odbierać drugiej osobie szczęścia posiadania dziecka, jeżeli kobieta nie może zajść w ciążę w sposób naturalny. Ja jestem tą szczęściarą i mam trójkę dzieci, które urodziłam naturalnie, zaszłam w ciążę naturalnie i nie chciałabym ograniczać drugiemu człowiekowi możliwości posiadania dzieci – powiedziała żona prezydenta.

Gdy padło pytanie dotyczące ustawy aborcyjnej, Marta Nawrocka oświadczyła: „Jestem za życiem”. – Dla kobiet w Polsce inne tematy są ważne (...). Temat został spopularyzowany. Dzięki takim pytaniom, właśnie jak pan tutaj zadaje, jesteśmy podzieleni w Polsce – kontynuowała pierwsza dama.

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