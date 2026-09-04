Afera Zondacrypto problemem dla Nawrockiego? Ten sondaż nie ucieszy Pałacu Prezydenckiego

Trzykrotne zawetowanie przez Karola Nawrockiego przepisów regulujących rynek kryptoaktywów podzieliło Polaków. Przeciwników decyzji prezydenta jest jednak wyraźnie więcej niż jej zwolenników – wynika z sondażu SW Research dla Onetu.

Ankietowanych zapytano, jak oceniają decyzję głowy państwa „o trzykrotnym zawetowaniu ustawy regulującej rynek kryptowalut w świetle ujawnionych informacji o działalności Zondacrypto”.

Negatywną ocenę wskazało 39,1 proc. uczestników badania. Pozytywnie na działania prezydenta patrzy 22,1 proc., a neutralnie – 10,8 proc.

Znaczna część respondentów nie zajęła stanowiska. O aferze Zondacrypto nie słyszało 16 proc. ankietowanych, natomiast 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Starsi Polacy najbardziej krytyczni wobec Nawrockiego

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn oraz przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych były zbliżone. Wyraźnie wyróżniły się jednak osoby po 50. roku życia.

W tej grupie aż 51,6 proc. badanych negatywnie oceniło prezydenckie weta. Decyzji Karola Nawrockiego broniło 21,3 proc. ankietowanych, a 6,8 proc. wystawiło jej neutralną ocenę.

Na wyniki należy patrzeć także przez pryzmat sformułowania pytania. Decyzje prezydenta zostały w nim bezpośrednio zestawione z informacjami ujawnionymi w związku ze sprawą Zondacrypto.

Spór o kryptoaktywa wraca do Sejmu

Karol Nawrocki trzykrotnie odmawiał podpisania rządowych przepisów dotyczących rynku kryptoaktywów. Pierwsze weto ogłosił w grudniu 2025 r., drugie w lutym, a trzecie – 11 czerwca 2026 r.

Ustawa miała dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia MiCA oraz powierzyć nadzór nad rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF otrzymałaby między innymi uprawnienia do kontrolowania firm z branży i nakładania na nie sankcji.

Prezydent argumentował, że rządowe propozycje prowadzą do nadmiernej regulacji i mogą wypchnąć polskie przedsiębiorstwa za granicę. Przedstawił również własny projekt ustawy. Strona rządowa przekonuje natomiast, że brak regulacji zmniejsza bezpieczeństwo klientów i utrudnia walkę z przestępczością.

Na trwającym posiedzeniu Sejm ma ponownie zagłosować nad prezydenckim wetem. Do jego odrzucenia potrzebna jest większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Afera Zondacrypto w tle politycznego sporu

Dyskusja o ustawie ponownie rozgorzała po ujawnieniu informacji dotyczących Zondacrypto. Trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym między innymi oszustw, prania pieniędzy oraz zaginięcia w 2022 r. Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay.

Politycy obozu rządzącego wykorzystują sprawę do krytykowania wet i domagają się objęcia branży nadzorem KNF. Kancelaria Prezydenta odrzuca sugestie o związku decyzji Karola Nawrockiego z działalnością Zondacrypto i podkreśla, że powodem wet były konkretne zastrzeżenia do przepisów.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 31 sierpnia do 1 września 2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 800 dorosłych osób. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

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