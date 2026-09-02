Głosowanie ws. odrzucenia weta. Prezes PiS stanie w obronie prezydenta?

Prezydent Karol Nawrocki postanowił po raz kolejny nie podpisać ustawy o rynku kryptoaktywów. W czwartek w Sejmie – w trakcie 64. posiedzenia – odbędzie się głosowanie ws. odrzucenia weta – o co marszałka Włodzimierza Czarzastego prosił sam premier Donald Tusk, gdy wybuchła afera Zondacrypto. Platforma do cyfrowego handlu kryptowalutami stała się niewypłacalna, a straty liczone są w setkach milionów złotych. Politycy koalicji rządzącej, jak i dziennikarze co i rusz ujawniają kolejne dowody sugerujące niejasne związki polityków prawicy z prezesem upadłej giełdy – Przemysławem Kralem.

– To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że „sprawy nie ma”, albo że „mamy dużo czasu” – wskazywał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak politycy Prawa i Sprawiedliwości głosowali będą 3 września ws. odrzucenia weta? – Będziemy popierać prezydenta – zapowiedział Jarosław Kaczyński w przeddzień obrad.

Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? „To byłby skandal”

Prezes PiS poproszony został o ocenę ruchu koalicji rządzącej, która ogłosiła Macieja Berka kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

– To jest kandydatura po prostu skandaliczna. Całe ich podejście do Trybunału, porządku prawnego, to jest podejście nie grupy rządzącej, tylko bandy – powiedział w środę (2 września).

Jak przypomniała Wirtualna Polska, jutro sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzy kandydaturę Berka, a także Artura Kotowskiego.

A co o sprawie sądzi minister sprawiedliwości? – Ja widziałem tego człowieka w akcji – jest gigantem prawa. Potrafi wytknąć każdemu błędy [w tym obszarze – red.]. Nigdy nie należał do żadnej partii – mówił Waldemar Żurek na spotkaniu z młodzieżą w Olsztynie.

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