Burza wokół kandydatury Berka do TK. Żurek reaguje: Zrobiono mu krzywdę

Minister sprawiedliwości odpowiadał w czwartek na pytania młodych, którzy przybyli tłumnie na Campus Polska Przyszłości. Jedno z nich dotyczyło sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Sędzia Sławomir Patyra przyznał niedawno, że ma pretensje do koalicji rządzącej, bo nowo powołani członkowie nie mogą orzekać, a ponadto nie otrzymują wynagrodzeń. Widownia ma obawy, że zostali pozostawieni sami sobie.

Żurek o Patyrze: Ma wyobraźnię, więc to wie dobrze

Szef MS przyznał, że s. Patyra „czekał dosyć długo na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego”. – Mógł się znaleźć w gronie tych, którzy musieliby składać przysięgę wobec głowy państwa [Karola Nawrockiego – red.], ale w budynku Sejmu. (...) Ostatecznie się doczekał, ale nie na tym to polega. żeby tyle czekać – podkreślił.

– Wydaje mi się, że s. Patyra ma trochę wyobraźni i wie dobrze, że nowo wybrani [członkowie TK – red.] nie chcą, żeby policjanci wprowadzali ich do budynku. Chcą to zrobić zgodnie z regułami prawa. Dzisiaj w Trybunale rządzi Bogdan Święczkowski, ale ma już kilka postępowań karnych. Ludzie, którzy wykonują jego polecenia, są przesłuchiwani. Prokuratura działa, ale to wymaga czasu – powiedział (podczas imprezy – w dniu 27 sierpnia).

„Berkowi zrobiono krzywdę”

Żurek zastrzegł, że „samo wejście sędziów do TK nie oznacza sukcesu tej instytucji”. – Tam musi dojść do pewnego przełomu, który umożliwi Zgromadzenia Sędziów TK. Przełomem jest ósmy członek. Ja myślę, że p. Maciejowi Berkowi zrobiono wielką krzywdę, prezentując go jako jakiegoś znajomego czy prawą rękę bardzo ważnego polityka czy polityków [m.in. premiera Donalda Tuska – red.]. (...) Ja widziałem tego człowieka w akcji – jest gigantem prawa, potrafi wytknąć każdemu błędy [w tym obszarze – red.]. Nigdy nie należał do żadnej partii. Gdy widział, że ktoś źle tworzy prawo – i nie ważne, czy ta osoba jest w mniej lub ważnej partii w koalicji rządzącej – potrafił powiedzieć o tym głośno – podkreślił prokurator generalny na CPP.

Zapewnił, że były minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu „ma sędziowski charakter”.

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