Ziobro i Romanowski dostają po 25 tys. zł. Musieli poprawić dokumenty

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie otrzymują już diet parlamentarnych, ale Kancelaria Sejmu nadal przekazuje po 25 tys. zł miesięcznie na funkcjonowanie biura każdego z nich. Teraz okazuje się, że przeprowadzona w tych biurach kontrola zakończyła się koniecznością poprawienia sprawozdań finansowych.

Kancelaria porównała dokumentację dotyczącą wydatków z rozliczeniami złożonymi przez posłów za lata 2023–2024 oraz 2025. – Posłowie zostali poproszeni o złożenie korekt sprawozdań, które zostały przyjęte i opublikowane na stronie sejmowej – przekazało „Faktowi” Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu.

Ziobro skorygował wydatki na wynagrodzenia i najem

W 2025 r. na prowadzenie biura Zbigniewa Ziobry przekazano 279 720 zł. Po uwzględnieniu pieniędzy niewykorzystanych w poprzednim okresie polityk miał do rozliczenia 377 619,99 zł. Jak wynika z analizy „Faktu”, w poprawionym sprawozdaniu zmniejszono między innymi kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – o 1121,57 zł. O 140 zł obniżono wydatki na korespondencję i ogłoszenia.

Jednocześnie o 1013,09 zł zwiększono wykazane koszty najmu lokalu. Po korekcie wyniosły one 46 944,74 zł. Łączne koszty funkcjonowania biura Ziobry w 2025 r. zmniejszyły się o 347,41 zł – do 374 196,99 zł. Kwota niewykorzystanych środków wzrosła z 3086,33 do 3423 zł.

Korekta sprawozdania za lata 2023–2024 objęła między innymi koszt najmu. Podniesiono go o 1426,27 zł – do 45 395,18 zł.

Romanowski poprawił koszty strony internetowej

Na prowadzenie biura Marcina Romanowskiego w 2025 r. również przekazano 279 720 zł. Po kontroli zmniejszono wykazane koszty najmu o 56,87 zł, wydatki na artykuły spożywcze o 31,70 zł oraz koszty utworzenia i obsługi strony internetowej o 239,68 zł.

Łączna wartość wydatków spadła o 328,25 zł – do 281 111,68 zł. Zgodnie z poprawionym sprawozdaniem niewykorzystane środki wyniosły 6665,44 zł zamiast wcześniej deklarowanych 6337,19 zł.

Większe zmiany wprowadzono w rozliczeniu za lata 2023–2024. Koszt najmu zmniejszono o 1700 zł, a wydatki na utworzenie i obsługę strony internetowej o 2882,41 zł. O 644,33 zł obniżono również kwotę przeznaczoną na drobne nagrody rzeczowe i rekwizyty związane ze świętami państwowymi.

Sejm nadal przekazuje pieniądze na oba biura

Jak pisaliśmy we „Wprost”, obecnie ryczałt na funkcjonowanie każdego z biur wynosi 25 tys. zł miesięcznie.

Zbigniew Ziobro otrzymuje ponadto 1387,20 zł brutto miesięcznego uposażenia, czyli jedną dziesiątą pełnej kwoty. Został pozbawiony diety parlamentarnej i 90 proc. wynagrodzenia z powodu nieobecności na posiedzeniach Sejmu.

Marcin Romanowski nie dostaje ani diety, ani uposażenia. Z parlamentarnej pensji zrezygnował w styczniu 2025 r.

Kontrolę biur obu posłów zlecił w maju marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Kancelaria nie poinformowała o stwierdzeniu poważniejszych nieprawidłowości ani o innych konsekwencjach poza koniecznością skorygowania dokumentów.

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