Ziobro zawiadamia prokuraturę ws. Tuska i Żurka. „To nikczemne”

Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Były minister sprawiedliwości ogłosił swoją decyzję podczas „specjalnego oświadczenia” wygłoszonego na antenie Telewizji Republika.

Jak przekonywał, zawiadomienie dotyczy między innymi podejrzenia tworzenia fałszywych dowodów oraz podejmowania „podstępnych zabiegów”, które miały skierować podejrzenia wobec niewinnej osoby. Ziobro odnosił się do ujawnionych przez premiera fragmentów zeznań Przemysława Krala, byłego szefa giełdy Zondacrypto.

– Donald Tusk i Waldemar Żurek wspólnie z przestępcą chcą niszczyć konkurencję polityczną – stwierdził polityk PiS. Oskarżył przedstawicieli rządu o próbę „uwiarygodnienia całkowicie niewiarygodnego oszusta, który dziś jest narzędziem w ich ręku”. – To, co robią, jest rzeczą nikczemną – dodał.

Ziobro odpowiada na słowa Tuska

Sprawa zaczęła się po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie. Premier odczytał fragmenty zeznań złożonych w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Wynikało z nich, że osoba pośrednicząca w kontaktach między Kralem a Ziobrą miała zapewniać, iż były minister zapoznał się z dokumentami dotyczącymi prowadzonych postępowań.

Według tej relacji Ziobro miał obiecać, że po powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości „ukręci łeb” sprawom dotyczącym Krala. Zeznający twierdził także, że w zamian uzgodniono przekazanie łącznie 2 mln zł, z czego pierwsza wpłata trafiła do fundacji związanej ze środowiskiem Suwerennej Polski.

Ziobro stanowczo zaprzecza, aby przyjął łapówkę lub podejmował działania zmierzające do ingerowania w śledztwa. Przyznał natomiast wcześniej, że Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od kancelarii prawnej Krala 450 tys. zł. Utrzymuje, że była to legalna darowizna, a on nie wiedział wówczas o podejrzeniach dotyczących działalności darczyńcy.

Kto umarzał postępowania?

Były prokurator generalny odrzucił również zarzuty dotyczące umarzania postępowań związanych z Zondacrypto za rządów Zjednoczonej Prawicy. Według niego główne śledztwo w sprawie oszustw i działania na szkodę klientów giełdy zostało umorzone w 2024 roku, gdy resortem sprawiedliwości kierował Adam Bodnar.

Inną wersję przedstawia Waldemar Żurek. Minister wskazywał w Sejmie, że jedno z postępowań dotyczących Zondacrypto umorzono już 29 marca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Zażądał też od Ziobry współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza wszczęcia postępowania. Prokuratura będzie musiała ocenić, czy opisane przez niego okoliczności uzasadniają podjęcie dalszych czynności.

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